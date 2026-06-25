سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن جميع السيناريوهات المحتملة الخاصة بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك مع اقتراب الجولة الثالثة والحاسمة من منافسات المجموعة السابعة.

ووفقًا للتوضيحات الرسمية، فإن منتخب مصر يمتلك أكثر من طريق لضمان التأهل، سواء في صدارة المجموعة أو ضمن المركز الثاني، وذلك بناءً على نتائج مباراته المرتقبة أمام منتخب إيران، إضافة إلى نتيجة مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا، وما قد يترتب عليها من فروقات في الأهداف ومعايير الحسم المعتمدة.

السيناريو الأول.. صعود قبل مباراة إيران وانتظار هدية ألمانية لتحقيق حلم الصعود

تدخل مصر حسابات التأهل في وضع معقد لكنه ما زال في المتناول، إذ يمكن أن يحسم تأهلها مبكراً حال انتهاء مواجهة ألمانيا والإكوادور إما بفوز ألمانيا أو بتعادل الفريقين، وهو ما يمنح الفراعنة الأفضلية في سباق النقاط ضمن المجموعة.

وفي هذه الحالة، يصبح مشوار منتخب مصر في دور المجموعات كافياً لضمان الاستمرار في البطولة، دون الحاجة إلى انتظار نتيجة الجولة الأخيرة أو الدخول في حسابات فارق الأهداف وبقية المعايير.

أما حال انتهاء مباراة ألمانيا والإكوادور بفوز الأخيرة، فستتأجل بطاقة الحسم إلى الجولة الختامية، حيث ستظل جميع الاحتمالات مفتوحة حتى صافرة النهاية، ما يبقي على الإثارة في المجموعة حتى اللحظات الأخيرة.

السيناريو الثاني.. تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة

أكد “فيفا” أن منتخب مصر سيتأهل إلى الأدوار الإقصائية متصدرًا للمجموعة السابعة في حال تحقيقه الفوز على منتخب إيران، وهو السيناريو المباشر الذي يضمن للفراعنة الصدارة والتأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

السيناريو الثالث.. الصعود المباشر حال التعادل

كما يمكن لمنتخب مصر أن يحسم الصعود حال التعادل مع إيران بأي نتيجة، وقد يبقى في الصدارة أيضًا بشرط عدم فوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، ما يبقي على أفضلية الفراعنة في الترتيب العام وفي صدارة المجموعة السابعة.

السيناريو الرابع.. الصعود المرهون للبقاء في الصدارة

وفي سيناريو أكثر تعقيدًا، أوضح الاتحاد الدولي أن مصر قد تتصدر المجموعة في حال التعادل مع إيران، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق هدف أو هدفين، بشرط تفوق مصر على بلجيكا في إجمالي عدد الأهداف المسجلة، أو الاحتكام إلى معيار اللعب النظيف في حال التساوي في عدد الأهداف، وهو ما يعكس دقة التفاصيل التي قد تحسم صدارة المجموعة.

السيناريو الخامس.. التأهل ثانيا خلف بلجيكا

أما فيما يتعلق بالتأهل في المركز الثاني، فقد حدد “فيفا” عدة احتمالات، أبرزها تعادل مصر مع إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، وهو ما يمنح الأفضلية لبلجيكا في صدارة المجموعة، بينما تضمن مصر التأهل وصيفة.

أو تأهل مصر في المركز الثاني حال التعادل مع إيران وفوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق هدفين، مع تفوق بلجيكا على مصر في عدد الأهداف المسجلة أو في معيار اللعب النظيف إذا تساوى الفريقان في ذلك، مع الإشارة إلى أن أي تساوٍ إضافي قد يُحسم عبر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

السيناريو السادس.. تأهل ثالث المجموعة

في سيناريو هو الأسوأ على الفراعنة، قد تتأهل مصر كثالث المجموعة السابعة، حال الخسارة من إيران وفوز بلجيكا على نيوزيلندا ووقتها ستصبح بلجيكا وإيران في الصدارة برصيد 5 نقاط فيما تأتي مصر في المركز الثالث بأربع نقاط وتنتظر نتائج باقي المجموعات الأخرى لحسم موقف الفراعنة النهائي من بلوغ دور الـ32، خاصة نتائج فرق المجموعة الخامسة.

السيناريو السابع.. تأهل مرهون بسقوط بلجيكا

قد يتأهل الفراعنة وصيفًا في حال خسارة بلجيكا أمام نيوزيلندا، مع خسارة منتخب مصر أمام إيران، ما يجعل الحسابات مفتوحة حتى صافرة نهاية الجولة الأخيرة.

اليوم السابع