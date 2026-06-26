لاعب باريس سان جيرمان السابق يروي رحلته إلى الإسلام وزيارته المؤثرة لمكة

روى بريسنل كيمبيمبي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، تفاصيل رحلته إلى اعتناق الإسلام، مؤكدًا أن الأمر جاء بعد سنوات من الاحتكاك القريب بأصدقاء وأشخاص مسلمين، إلى جانب اهتمامه المتزايد بقراءة المزيد عن الدين الإسلامي.

وأوضح كيمبيمبي أنه نشأ وسط عدد من الأصدقاء المسلمين، وكان في البداية يرفض فكرة اعتناق الإسلام، مبررًا ذلك بأنه وُلد على ديانة معينة وكان يرى أن هناك سببًا لذلك، خاصة أنه كان يدين بالمسيحية في ذلك الوقت.

وأشار اللاعب الفرنسي إلى أن نظرته بدأت تتغير تدريجيًا مع مرور الوقت، بعدما ازداد اهتمامه بالتعرف على الإسلام، إلى جانب تأثره بأخوين له اعتنقا الدين الإسلامي، حيث كان يراقبهما ويتعلم منهما، قبل أن تأتي خطوة اعتناقه للإسلام بشكل طبيعي.

وأضاف كيمبيمبي أنه خاض تجربة الصيام لأول مرة خلال أحد فصول الصيف، مؤكدًا أنها كانت تجربة صعبة للغاية، خاصة أنها تزامنت مع فترة الإعداد للموسم تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وتابع أن رحلته مع الإسلام تطورت بعد ذلك إلى المواظبة على الصلاة، قبل أن يتخذ قرار اعتناق الإسلام بشكل نهائي في هدوء، دون أن يخبر أحدًا في البداية، لأنه لم يكن يرغب في أن يتدخل أي شخص في قراره أو يؤثر عليه.

وكشف كيمبيمبي أنه بعد اتخاذ القرار، اصطحب أصدقاءه ليكونوا شهودًا على اعتناقه الإسلام، مشيرًا إلى أنه زار مكة لاحقًا، واصفًا تلك التجربة بأنها كانت مذهلة، ومؤكدًا أنه شعر هناك بقدر كبير من السلام والطمأنينة.

صدى البلد