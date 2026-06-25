الإسماعيلى يعتمد التشكيل الجديد لقطاع الناشئين استعدادًا للموسم المقبل

اعتمد النادي الإسماعيلي التشكيل الجديد لقطاع الناشئين، في إطار خطة إعادة تنظيم القطاع والاستعداد للموسم الجديد، على أن تنطلق فترة الإعداد الرسمية لفرق الناشئين يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو.

وجاء التشكيل الجديد لقطاع الناشئين على النحو التالي:

الكابتن إسماعيل حفني مشرفًا عامًا على القطاع

الكابتن خالد القماش رئيسًا لقطاع الناشئين

الكابتن إسماعيل توتو مديرًا فنيًا للقطاع ومدرسة البراعم

الكابتن أيمن خليل نائبًا لرئيس القطاع

وتستهدف الإدارة الجديدة تطوير منظومة الناشئين وتعزيز الاهتمام بالمواهب الصاعدة، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على دعم الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي يسعى خلالها النادي إلى إعادة بناء قطاعاته المختلفة.

قضايا الإسماعيلى

وعلى صعيد آخر، يعاني الدراويش من أزمة مالية حادة تتعلق بالمستحقات المتأخرة والقضايا الدولية، حيث تُقدر المبالغ المطلوبة لرفع إيقاف القيد بنحو 181.5 مليون جنيه مصري، وفق التقديرات الحالية.

وتشمل هذه الالتزامات مستحقات عدد من اللاعبين السابقين، أبرزهم جان موريل بقيمة 890 ألف دولار، ومحمد بن خماسة بـ435 ألف دولار، وفراس شواط بـ410 آلاف دولار، وحمدي النقاز بـ430 ألف دولار، إلى جانب مستحقات نادي نجوم المستقبل البالغة 750 ألف دولار و600 ألف فرنك سويسري.

وبحسب التقديرات المالية، يبلغ إجمالي الالتزامات نحو 2.915 مليون دولار إضافة إلى 600 ألف فرنك سويسري، ما يعادل قرابة 181.5 مليون جنيه مصري وفق أسعار الصرف الحالية، وهو ما يضع إدارة الإسماعيلي أمام تحدٍ كبير لتوفير السيولة اللازمة وتسوية الملفات العالقة خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع