مدرب منتخب المغرب: هدفنا التتويج بكأس العالم ونمتلك مقومات تحقيق اللقب

أكد محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أن «أسود الأطلس» يطمحون إلى المنافسة على لقب كأس العالم، مشدداً على أن المنتخب يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتحقيق هذا الهدف.

وقال وهبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المغرب على هايتي 4-2 والتأهل إلى دور الـ32 من البطولة في المركز الثاني للمجموعة الثالثة: «المغرب دخل مرحلة جديدة عنوانها الثقة بالنفس. اللاعبون يؤمنون بقدراتهم، والجماهير تؤمن بالمنتخب، كما أن المنافسين باتوا يحترمون المغرب. لذلك يجب أن نؤمن بإمكانية التتويج وأن نضع هذا الهدف نصب أعيننا».

وأضاف: «تحقيق هذا الحلم يتطلب أن نقدم أقصى ما لدينا في كل مباراة، مع احترام جميع المنافسين والاستعداد لكل مواجهة بالجدية نفسها، لدينا كل المقومات لنصبح قوة كروية كبيرة، والأهم أن نؤمن بذلك».

وأعرب وهبي عن رضاه بأداء لاعبيه أمام هايتي، قائلاً: «حققنا فوزاً مهماً في كأس العالم، وقدمنا مباراة كبيرة من حيث السيطرة وصناعة الفرص، الأرقام والإحصائيات تعكس تفوقنا الواضح، رغم أن المنافس سجل هدفين من فرص محدودة».

المغرب كان يستهدف صدارة مجموعته

وأشار إلى أن المنتخب كان يطمح لإنهاء دور المجموعات في الصدارة، لكنه أكد أن استقبال هدفين لا يقلل من قيمة الأداء، موضحاً أن طبيعة مباريات كأس العالم تجعل كل مواجهة معقدة، خاصة أمام منتخبات لا تملك ما تخسره وتعتمد على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة.

وأكد المدرب المغربي أن الجهاز الفني سيواصل العمل على تطوير الفريق من جميع الجوانب الذهنية والفنية والبدنية، قائلاً: «نحلل كل مباراة بدقة ونسعى دائماً إلى التطور. الأهم بالنسبة لي هو الرغبة والنية الهجومية لدى اللاعبين، وأرى تقدماً واضحاً في هذا الجانب».

وسيواجه المنتخب المغربي في دور الـ32 متصدر المجموعة السادسة، التي تضم هولندا واليابان والسويد، في مباراة تقام بالمكسيك الاثنين المقبل.

وعن المنافس الذي يفضله في الدور المقبل، قال وهبي: «لا أفضل منتخباً على آخر. في كأس العالم يجب أن تكون مستعداً لمواجهة أي منافس. تابعنا جميع المنتخبات وندرك أساليب لعبها، وسنكون جاهزين لأي تحدٍ».

اليوم السابع