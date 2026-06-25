محمد صلاح يتربع على عرش هدافى مصر فى المونديال قبل لقاء إيران.. إنفوجراف

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما سجل هدفه الثالث في تاريخ مشاركاته المونديالية، ليعتلي صدارة هدافي منتخب مصر عبر العصور فى البطولة العالمية، عقب زيارة شباك نيوزيلندا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026، والتى انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 3 – 1.

وجاء هدف محمد صلاح الثاني في المباراة عبر تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68، بعد تمريرة بمهارة من مصطفى زيكو، ليمنح المنتخب المصري الأفضلية في اللقاء الذي أقيم على ملعب “بي سي بليس” في فانكوفر، قبل أن يحسم الفراعنة المواجهة لصالحهم.

محمد صلاح يتألق مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبهذا الهدف، ارتفع رصيد مصر في تاريخ كأس العالم إلى ثمانية أهداف، موزعة بين هدفين في نسخة 1934، وهدف في نسخة 1990، وهدفين في نسخة 2018، وثلاثة أهداف في النسخة الحالية 2026، ليواصل المنتخب تعزيز سجله التهديفي عبر مشاركاته المتفرقة في البطولة.

وعلى المستوى الفردي، انفرد محمد صلاح بصدارة هدافي مصر في كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف، متجاوزاً رقم عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين في مونديال 1934، فيما يأتي خلفهما عدد من اللاعبين الذين سجلوا هدفاً واحداً لكل من مجدي عبد الغني وإمام عاشور ومصطفى زيكو.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار التأثير الكبير للنجم محمد صلاح مع منتخب مصر منذ ظهوره الأول في كأس العالم 2018، عندما سجل في مرمى روسيا والسعودية، قبل أن يضيف هدفه الثالث في نسخة كأس العالم 2026.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه المنتخب المصري بهذا الرقم التاريخي، تتجه الأنظار سريعاً نحو المواجهة المقبلة أمام إيران، المقررة فجر السبت في تمام السادسة صباحاً، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في تحديد مصير الفراعنة في البطولة، حيث يسعى المنتخب المصري إلى تعزيز موقعه في المجموعة وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، مستفيداً من الحالة الفنية والمعنوية المرتفعة بعد النتائج الأخيرة وإنجازات نجمه الأول محمد صلاح.

وبينما يواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام الفردية، يبقى الهدف الأكبر أمامه وأمام زملائه هو قيادة مصر لعبور الدور الأول ومواصلة المشوار في مونديال 2026، في اختبار صعب أمام منتخب إيران الذي يدخل هو الآخر بطموحات لا تقل أهمية.

اليوم السابع