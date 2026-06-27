ميسي vs رونالدو فى سن 39.. مقارنة رقمية بين الأسطورتين فى سباق التاريخ

في سباق لا يتوقف بين اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، يظل اسم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حاضرًا فى كل مقارنة رقمية ممكنة، حتى بعد تجاوزهما حاجز الـ39 عامًا.

رونالدو vs ميسي

ورغم أن كريستيانو رونالدو يملك أفضلية عمرية، كونه أكبر من ليونيل ميسي بأكثر من عامين، فإن المقارنة فى نفس المرحلة العمرية تكشف الكثير من التفاصيل المثيرة حول الأداء والاستمرارية.

ميسي ضد رونالدو في سن 39.. مقارنة تاريخية بين رقمين لا يتكرران

وبحسب تقرير نشرته شبكة “planetfootball” العالمية، فإن تحليل الأرقام في سن 39 يضع ميسي في صورة مختلفة من حيث صناعة اللعب والمساهمة الشاملة، بينما يحافظ رونالدو على تفوقه التهديفي في بعض الجوانب المرتبطة بالإنهاء داخل منطقة الجزاء.

ميسي في سن 39.. تأثير شامل داخل الملعب

ليونيل ميسي قدم أرقامًا تعكس قدرته على الجمع بين التسجيل والصناعة بشكل استثنائي، وذلك قبل بلوغه سن الـ39 عامًا، حيث احتفل الأربعاء الماضي بعيد ميلاده.

أرقام ميسي قبل سن الـ39 عامًا جاءت كالتالي:

عدد المباريات: 1158 مباراة

الدقائق: 95195 دقيقة

الأهداف: 916 هدفًا

التمريرات الحاسمة: 414 تمريرة

المساهمات التهديفية: 1330 مساهمة

كما سجل:

114 هدفًا من ركلات الجزاء

61 هاتريك

71 هدفًا من ركلات حرة

أما معدلاته التهديفية فجاءت قوية:

هدف كل 103.9 دقيقة

مساهمة تهديفية كل 71.5 دقيقة

وتؤكد هذه الأرقام أن ميسي لاعب شامل يصنع الفارق في أكثر من جانب، وليس مجرد هداف فقط.

رونالدو في سن 39.. آلة أهداف لا تتوقف

على الجانب الآخر، يواصل كريستيانو رونالدو مسيرته التهديفية المذهلة بأرقام ضخمة تعكس استمراريته.

أرقام رونالدو قبل سن الـ39 عامًا جاءت كالتالي:

عدد المباريات: 1204 مباريات

الدقائق: 98020 دقيقة

الأهداف: 873 هدفًا

التمريرات الحاسمة: 249 تمريرة

المساهمات التهديفية: 1122 مساهمة

وسجل:

161 هدفًا من ركلات الجزاء

63 هاتريك

61 هدفًا من ركلات حرة

أما معدلاته:

هدف كل 112.3 دقيقة

مساهمة تهديفية كل 87.4 دقيقة

رونالدو ضد ميسي.. من الأفضل فى نفس العمر؟

وتظهر هذه الأرقام أن رونالدو يعتمد بشكل أكبر على إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء، مع فعالية عالية في تسجيل الأهداف.

عند النظر إلى الأرقام في نفس العمر، تظهر صورة واضحة لاختلاف الأسلوب بين النجمين، سنجد أن ميسي يتفوق في صناعة الفرص والمساهمة الشاملة، بينما يتفوق رونالدو في عدد المباريات والأهداف من ركلات الجزاء.

وبحسب الأرقام، سجل ميسي عدد أهداف وتمريرات حاسمة أكبر بـ43 هدفًا و165 تمريرة حاسمة مقارنة برونالدو في نفس العمر، وهو ما يعكس تفوقه في التأثير الشامل داخل الفريق.

الفارق الأبرز أن ميسي سجل عددًا أكبر من الأهداف والتمريرات الحاسمة مقارنة بسجل رونالدو في نفس السن، ما يعكس تأثيره الأكبر في بناء اللعب وصناعته، وليس فقط إنهاء الهجمات.

اليوم السابع