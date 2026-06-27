الزمالك يحدد الأسبوع الأول من يوليو لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد

استقر مسئولو نادي الزمالك على بدء فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الزمالك يبلغ اللاعبين بموعد التجمع المبدئي للموسم الجديد

وأبلغت إدارة الزمالك جميع اللاعبين بموعد التجمع المبدئي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالبرنامج البدني والغذائي الذي تم وضعه لهم خلال فترة الإجازة، حتى يصل الجميع إلى بداية فترة الإعداد في أفضل جاهزية فنية وبدنية، بما يساعد الجهاز الفني على تنفيذ برنامجه دون الحاجة لفترات تأهيل إضافية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لقياسات وزن واختبارات بدنية شاملة فور انطلاق فترة الإعداد، وذلك للاطمئنان على مدى التزام كل لاعب بالبرنامج المحدد خلال فترة الراحة، وتقييم حالتهم البدنية قبل الدخول في التدريبات الجماعية المكثفة.

الزمالك يدرس العديد من الخيارات بشأن معسكر الزمالك

وفي الوقت نفسه، يواصل مسئولو الزمالك دراسة أكثر من خيار بشأن مكان إقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، حيث تم طرح عدد من المقترحات لإقامة المعسكر داخل مصر، إلى جانب استمرار مناقشة فكرة إقامة معسكر خارجي، باعتباره أحد الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة.

ولم يحسم الزمالك حتى الآن القرار النهائي بشأن مقر المعسكر، إذ تواصل الإدارة والجهاز الفني المفاضلة بين البدائل المختلفة، بما يحقق أفضل إعداد ممكن للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

اليوم السابع