جنوب أفريقيا ضد كندا.. بروس: تأهل البافانا لدور الـ16 يمثل معجزة تاريخية

تحدث هوجو بروس، المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا ، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب كندا فى دور الـ32 بمنافسات كأس العالم 2026

جنوب أفريقيا ضد كندا

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب كندا فى العاشرة مساء اليوم الأحد، فى افتتاح منافسات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 ، حيث يسعى لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ مشاركاته في المونديال.

وقال بروس فى تصريحات صحفية، “أطالب اللاعبين اللعب بنفس الأداء الذي قدموه أمام كوريا الجنوبية، عندما تكون هنا تطمح للمزيد، ونريد الفوز بمباراة الأحد، كلما تقدمت في البطولة، زادت رغبتك في الفوز، وهذا ما ينطبق علينا”.

وأضاف مدرب جنوب أفريقيا، “إذا تأهلنا للدور الثالث، فسيكون ذلك بمثابة معجزة لمنتخب بافانا بافانا. هذا أمر بالغ الأهمية، ولا يعني أننا سنرضى باللعب والعودة إلى ديارنا، كندا فريق يصعب التغلب عليه نظرًا لقوته البدنية وسرعته، إنهم فريق قوي بدنيًا؛ يهاجمون بشراسة من صافرة البداية وحتى الدقيقة التسعين، ومن الصعب اختراق دفاعهم. هذا يعني أننا لن نكون في وضع مريح لأنهم يفضلون الضغط على خصومهم”.

سجل مشاركات جنوب أفريقيا في كأس العالم

شارك منتخب جنوب أفريقيا فى نهائيات كأس العالم أربع مرات، بدأت فى نسخة 1998 بفرنسا، حيث ودع البطولة من دور المجموعات بعد التعادل مع الدنمارك والسعودية والخسارة أمام فرنسا.

وعاد المنتخب للمشاركة في نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وقدم مستويات جيدة، لكنه خرج من دور المجموعات أيضًا بعدما جمع أربع نقاط، متساويًا مع باراجواي، ليودع البطولة بفارق الأهداف.

وفي نسخة 2010 التي استضافتها جنوب أفريقيا، أصبح المنتخب أول دولة مضيفة في تاريخ كأس العالم تودع البطولة من دور المجموعات، رغم فوزه على فرنسا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.

أما في نسخة 2026، فنجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق أفضل إنجاز في تاريخه بالمونديال، بعدما تأهل إلى دور الـ32، ليصبح على بعد خطوة واحدة من بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى.

أرقام جنوب أفريقيا في كأس العالم

خاض منتخب جنوب أفريقيا 11 مباراة فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم قبل مواجهة كندا، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، بينما تلقى 5 هزائم. وسجل لاعبوه 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

فرصة لكتابة التاريخ

تمثل مواجهة كندا فرصة ذهبية أمام منتخب جنوب أفريقيا لكتابة صفحة جديدة في تاريخه بكأس العالم، إذ إن الفوز سيمنحه بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى، ويحقق أفضل إنجاز مونديالي للمنتخب منذ ظهوره الأول في البطولة عام 1998.

اليوم السابع