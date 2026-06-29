اليابان تتحدى عقدة الأدوار الإقصائية أمام البرازيل فى كأس العالم 2026

يخوض منتخب اليابان اختبارًا من العيار الثقيل عندما يلتقي نظيره منتخب البرازيل، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب هيوستن، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، واضعًا نصب عينيه هدفًا طال انتظاره يتمثل في تحقيق أول انتصار في تاريخه بالأدوار الإقصائية للمونديال.

وعلى مدار أربع مشاركات سابقة في الأدوار الإقصائية، أخفق منتخب اليابان في تجاوز هذا الحاجز، لكن الجيل الحالي يدخل المواجهة بثقة كبيرة، مستندًا إلى نتائج مميزة حققها خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها الفوز التاريخي على البرازيل بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أقيمت بطوكيو في سبتمبر الماضي، وهو الانتصار الأول لليابان على منتخب البرازيل.

البرازيل ضد اليابان في كأس العالم 2026

وجاء ذلك الفوز ضمن سلسلة رائعة حققها منتخب اليابان، إذ حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في عشر مباريات متتالية، وهي الفترة التي عززت مكانته كأحد أبرز المنتخبات القادرة على صناعة المفاجآت في النسخة الحالية من كأس العالم، خاصة بعدما كان أول المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى البطولة.

وخلال تلك السلسلة، حققت اليابان انتصارًا ثمينًا على إنجلترا بهدف دون رد في ملعب ويمبلي، وتعادلت مع هولندا بنتيجة 2-2 في افتتاح مشوارها بالمونديال، قبل أن تسحق تونس برباعية نظيفة، لتصبح أول منتخب آسيوي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.

واختتم المنتخب الياباني منافسات دور المجموعات بتعادل إيجابي 1-1 أمام السويد، ليحافظ على سلسلة اللاهزيمة ويحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المركز الثاني بالمجموعة خلف هولندا.

ومنذ ذلك الحين، قطع المنتخب الياباني خطوات كبيرة على مستوى المنافسة العالمية، إذ كان على بعد دقائق من بلوغ ربع نهائي مونديال 2018 قبل خسارته المثيرة أمام بلجيكا 3-2 بعدما تقدم بهدفين، ثم واصل تطوره في نسخة 2022 بالفوز على ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات، قبل أن يودع البطولة بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الـ16.

في المقابل، حجز منتخب البرازيل مقعده في دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، إثر تحقيقه انتصارين وتعادل واحد، مؤكداً قوته الهجومية بتسجيله سبعة أهداف، مقابل هدف وحيد استقبلته شباكه، ليعزز مكانته بوصفه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.

اليوم السابع