فور تأهل مصر لدور الـ32.. لاعب “الفراعنة” يحذف كل صوره بقميص المنتخب!

قام هيثم حسن لاعب منتخب مصر بخطوة أثارت موجة من الجدل والتكهنات بين جماهير “الفراعنة”، بعدما حذف جميع صوره من حسابه على موقع “إنستغرام”.وحذف هيثم حسن كل آثاره الرقمية من حسابه على “إنستغرام”، فمحا صوره الشخصية ولقطاته بقميص “الفراعنة”، واستبدل صورته الشخصية بخلفية سوداء بالكامل، وكأنه يعلن اعتزاله الرقمي.وجاءت خطوة هيثم حسن بعد ساعات قليلة من تعادل منتخب مصر مع إيران 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال 2026، ليحجز رسميا مقعده في دور الـ32.

ولم تأت خطوة هيثم حسن من فراغ، فالجماهير المصرية سرعان ما ربطت بين هذا التصرف الغريب وبين غيابه التام عن مشاركات المنتخب في كأس العالم 2026، إذ بقي حبيس مقاعد البدلاء طوال مباريات الدور الثلاث في المجموعة السابعة، رغم أن المدرب حسام حسن كان قد اعتمد عليه في المباريات الودية السابقة، بل وظهر بأداء لافت جعل الجماهير تتوقع مشاركته في المونديال.

ويعد هيثم حسن (24 عاما)، المحترف في صفوف فريق ريال أوفييدو الإسباني، من أكثر اللاعبين الذين أثار استبعادهم الدهشة، فهو صاحب القدم اليسرى السحرية، ويلعب في نفس مركز النجم محمد صلاح، ورغم أن الأخير تم استبداله في المباريات الثلاث، إلا أن المدرب فضل عدم الزج بهيثم حسن، مما فتح الباب واسعا أمام التساؤلات عما وراء هذا الاستبعاد.

هيثم حسن يحذف كل صوره بقميص منتخب مصر وحسابه الرسمي عبر إنستجرام. 🚨 pic.twitter.com/mJCm0mrd9P — المحترفين المصريين EgyProf (@EgyProf) June 27, 2026

المصدر: RT