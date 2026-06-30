سوتون يهاجم مارتينيز: يُدلل رونالدو ويخشى استبداله

انتقد كريس سوتون، نجم بلاكبيرن روفرز وتشيلسي السابق، الطريقة التي يتعامل بها روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، مع قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن المدرب يمنح اللاعب معاملة خاصة رغم تقدمه في العمر.

ويواصل رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، المشاركة بشكل أساسي مع منتخب البرتغال، وهو ما أثار انتقادات واسعة لمارتينيز، وسط اتهامات بعدم امتلاكه الجرأة لإبقائه على مقاعد البدلاء أو تقليل عدد دقائق مشاركته.

وقال سوتون، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لم أرَ في حياتي مدربًا يُدلل لاعبًا كما يفعل مارتينيز مع كريستيانو رونالدو، إنه أمر مخزٍ”.

وأضاف: “تمتلك البرتغال مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن استمرار رونالدو كمهاجم أساسي يحد من تطورهم. لم يعد اللاعب الذي اعتدنا رؤيته، ويبدو أن المدرب يخشى استبداله”.

ورغم نجاح رونالدو في تسجيل هدفين خلال الفوز الكبير على أوزبكستان بنتيجة 5-0، فإنه لم يترك بصمة هجومية مؤثرة في مباراتي الكونغو الديمقراطية التي انتهت بالتعادل 1-1، وكولومبيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتطرق سوتون إلى المواجهة المرتقبة أمام كرواتيا، قائلًا: “الوضع في المنتخب الكرواتي مشابه أيضًا، فالفريق لم يعد بالقوة نفسها بسبب تقدم عدد من لاعبيه في العمر، ولذلك أتوقع فوز البرتغال بقيادة رونالدو”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الكرواتي، الخميس المقبل، في مواجهة حاسمة لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

اليوم السابع