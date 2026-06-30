الزمالك يطلب عقد جلسة مع وكيل نداى لحل أزمة المستحقات ورفع القيد

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع وكيل اللاعب إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق لطلب عقد جلسة بشأن الوصول إلى حل فى أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة والتى تسببت فى إيقاف قيد على النادى.

ويسعى الزمالك للاتفاق حول صيغة بشأن تسوية المستحقات، خاصة وان اللاعب يرفض الأقساط ويرغب فى الحصول على مستحقاته كاملة دفعة واحدة وهو ما يصعب المفاوضات مع اللاعب ووكيله لذلك طلب الزمالك جلسة أخرى.

مستحقات نداى

وتبلغ قيمة مستحقات إبراهيما نداي نحو مليون و600 ألف دولار، وهي المبالغ التي صدر بشأنها حكم نهائي يلزم الزمالك بسدادها، الأمر الذي دفع إدارة النادي للتحرك سريعًا من أجل إنهاء الملف ورفع عقوبة إيقاف القيد.

عرض الزمالك لتقسيط المستحقات

الزمالك عرض على نداي تقسيط المبلغ المستحق على 3 دفعات ربع سنوية، على أن يتم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين، إلا أن اللاعب السنغالي ما زال يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة أو الحصول على ضمانات قوية قبل الموافقة على أي اتفاق يتعلق بالتقسيط.

اليوم السابع