وزير الأمن الداخلي الأمريكي “في غاية السعادة” بخروج إيران من مونديال 2026

أعرب وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين عن سعادته بخروج منتخب إيران من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وودع منتخب إيران مونديال 2026، بعد التعادل في جميع مباريات دور المجموعات، وآخرها أمام نظيره المصري، مع إلغاء هدف في الوقت القاتل بداعي التسلل.

وقال مولين خلال تصريحات عبر قناة “فوكس نيوز”: “أنا سعيد لأنهم انتهوا، ولن يعودوا مجددا”.

وأضاف “كنت سعيدا للغاية عندما غادروا الأراضي الأمريكية، وربما غنيت ورقصت احتفالا بذلك”.

واختتم تصريحاته بالقول إن “التعامل مع بعثة إيران كان الأصعب مقارنة بباقي المنتخبات المشاركة”.

روسيا اليوم