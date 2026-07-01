قوة الديوك المرعبة.. فرنسا تسجل 13 هدفًا في 4 مباريات قبل مواجهة باراجواى

واصل منتخب فرنسا تقديم عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في دور الـ16 عقب الفوز على السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب بفضل قوته الهجومية الكبيرة.

وسجل منتخب “الديوك” 13 هدفًا خلال أول أربع مباريات في البطولة، ليصبح أحد أقوى خطوط الهجوم في المونديال، بعدما افتتح مشواره بالفوز على السنغال بنتيجة 3-1، ثم تغلب على العراق بثلاثية نظيفة، قبل أن يهزم النرويج 4-1، ويختتم مواجهاته الأخيرة بالفوز على السويد 3-0.

ويواصل كيليان مبابي قيادة هجوم المنتخب الفرنسي، بعدما اعتلى صدارة ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 6 أهداف، متساويًا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما أحرز عثمان ديمبيلي 3 أهداف، وفرض مايكل أوليزي نفسه أحد أبرز نجوم البطولة بعدما قدم 5 تمريرات حاسمة حتى الآن.

فرنسا ضد باراجواي

ويضرب منتخب فرنسا موعدًا مع باراجواي في دور الـ16، في المباراة المقرر إقامتها فجر الأحد على ملعب فيلادلفيا، على أن يلتقي الفائز منهما مع المتأهل من مواجهة المغرب وكندا في الدور ربع النهائي.

اليوم السابع