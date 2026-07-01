بيكهام يترقب تحرك الأهلي لضمه بشكل نهائي.. وعموتة يحسم الصفقة

يترقب أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي موقف إدارة القلعة الحمراء من التفاوض مع ناديه على شراء عقده بعد انتهاء عقده مع النادي وعودته إلى سيراميكا بشكل رسمي، قبل بدء التحضير للموسم الجديد.

وعلم اليوم السابع أن إدارة الأهلي لم تتواصل مع بيكهام حتى الآن وتنتظر استطلاع رأي الحسين عموتة المدير الفني الجديد، قبل التحرك لضم اللاعب بشكل نهائي أو صرف النظر على التعاقد معه.

3 نجوم من الأهلى على أعتاب الدورى السعودى بالموسم المقبل

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحركات قوية لعدد من لاعبي الأهلي، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع أكثر من نجم داخل القلعة الحمراء، يتقدمهم محمود حسن “تريزيجيه”، إلى جانب إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان.

تريزيجيه يقترب من الرياض السعودي

بات محمود حسن “تريزيجيه” قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي الرياض السعودي، بعدما توصل النادي إلى اتفاق مبدئي مع الأهلي بشأن الصفقة، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات الخاصة بالبنود الشخصية مع اللاعب وصلت إلى مراحلها الأخيرة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن رغبة تريزيجيه في خوض تجربة جديدة بالدوري السعودي، إلى جانب جدية مسؤولي نادي الرياض، ساهمتا في تقريب وجهات النظر وإنهاء المفاوضات.

نيوم يواصل محاولاته لضم إمام عاشور

من جانبه، كشف موقع “Africafoot” أن نادي نيوم السعودي تقدم بعرض أولي لضم إمام عاشور بقيمة 6 ملايين دولار، يتضمن 4 ملايين دولار كمبلغ ثابت، إضافة إلى مليوني دولار كحوافز مرتبطة بأداء اللاعب والفريق.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الأهلي تتمسك بالحصول على 10 ملايين دولار للموافقة على رحيل إمام عاشور، بواقع 8 ملايين دولار قيمة ثابتة، ومليوني دولار كمتغيرات.

ويُعد إمام عاشور من أبرز لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعدما فرض نفسه كأحد أهم عناصر الفريق بفضل مستواه المميز وتأثيره الهجومي.

الحزم يتقدم في سباق محمد علي بن رمضان

وفي سياق متصل، يواصل نادي الحزم السعودي مفاوضاته للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، في ظل اهتمام أيضًا من الوكرة القطري، بينما يفضل الترجي التونسي ضمه على سبيل الإعارة.

وكان الأهلي قد حدد 2.5 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، في حين يسعى وكيله لتقليص قيمة الصفقة إلى نحو مليوني دولار، من أجل تسهيل انتقاله خلال الميركاتو الصيفي.

وتترقب إدارة الأهلي تطورات المفاوضات، في ظل تعدد العروض الخارجية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

اليوم السابع