تشيلسي يضم باليسترا مدافع أتالانتا حتى يونيو 2033

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء، عن ضم مدافع أتالانتا، ماركو باليسترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أصدر النادي اللندني بيان كشف فيه عن توقيع باليسترا المدافع البالغ من العمر 21 عامًا عقدًا مع البلوز لمدة سبع سنوات مع النادي، يمتد حتى نهاية يونيو 2033.

وتشير التقارير الإنجليزية، إلى أن تشيلسي سيدفع 55 مليون يورو لأتالانتا مقابل ضم باليسترا، الذي يُعتبر الظهير الأيمن الجديد للفريق تحت قيادة تشابي ألونسو.

وقد فاز باليسترا بجائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2025/26، بعد تألقه اللافت مع أتالانتا.

جدير بالذكر أن تشابي ألونسو يستعد لقيادة تشيلسي كمدير فني بدءا من الموسم المقبل 2026-2027 ولمدة 4 سنوات مقبلة.

اليوم السابع