«لو بطلنا نحلم نموت».. هل يحقق «الأفارقة» كأس العالم؟

تظل عبارة “لو بطلنا نحلم نموت” أبرز المرادفات العربية لهدف انتصار السنغال على فرنسا في كأس العالم 2002، والذي منح شعوب القارة السمراء أملًا في المنافسة على المونديال مع بدايات القرن الـ 21، فالأسود المغمورة التي تشارك للمرة الأولى تهزم حامل اللقب في ليلة 31 مايو.

وجددت نتائج الأفارقة والعرب في النسخة الحالية طموح الشعوب في ملامسة اللقب المونديالي خاصة بعدما خطف المنتحب المغربي المركز الرابع ببطولة 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يظهر في المربع الذهبي.

وتظل النظرة إلى المشروع المغربي في كرة القدم، باعتباره استثناء على صعيد إعداد الكوادر التدريبية واكتشاف أبناء المهاجرين، فضلًا عن دفع المحليين للاحتراف، رسالة تهديد بصعوبة تكرار المشوار للمنتخبات العربية والأفريقية.

وتتزامن التوقعات مع خسائر محبطة للمشروع الأفريقي في المونديال والذي يقدم مرحلة مجموعات تاريخية بخطف 9 بطاقات في الأدوار الإقصائية، 8 بشكل مباشر باحتلال المركز الثاني.قدمت المنتخبات الأفريقية التي لعبت المرحلة الإقصائية حتى مساء الخميس، مستويات رائعة وتقدمًا في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن تنقلب الفرحة المنتظرة إلى بكاء بأهداف أوروبية في الوقت القاتل.وتمتلك القارة السمراء بطاقات رابحة منتظرة بعد عبور المغرب، فتخوض مصر مواجهة منتظرة أمام أستراليا، وتلعب الجزائر ضد سويسرا، وغانا ضد كولومبيا والرأس الأخضر أمام الأرجنتين.وتتسم «العقدة» التاريخية بأبعاد نفسية وفنية وبدنية، بحسب مجدي طلبة نجم منتخب مصر السابق، وجمال الغندور، أبرز الحكام المصريين في تاريخ المونديال، وإبراهيم مجدي استشارى الطب النفسى.العامل النفسييتفق الثلاثي على أهمية العامل النفسي لعناصر اللعبة الأفارقة في تصديق حلمهم بتحقيق اللقب المونديالي، كلًا حسب رؤيته، فـ الغندور يعود إلى ذكريات المشاركة في ربع نهائي المونديال والظهور في بطولة يورو 2000 إلى جانب العديد من المباريات المؤثرة مثل البرازيل وفرنسا في نصف نهائي كأس القارات 2001، ليؤكد أن القدرات الفنية والجاهزية البدنية لا تكفي لتحقيق الإنجازات الكبرى بدون الاستعداد النفسي الذي يساهم في التركيز حتى النهاية.ويبرهن الغندور على حديثه بنتائج المنتخبات الأفريقية الأخيرة مثل خسارة الكونغو الديمقراطية من إنجلترا 2-1 وسقوط السنغال أمام بلجيكا 3-2، وتفريط كوت ديفوار في نقاط مواجهة ألمانيا، معتبرا احتفال اللاعبين والمدربين بالصعود قبل نهاية المباراة، انعكس على التبديلات وجودة أداء اللاعبين في الدقائق الأخيرة.ويركز طلبة على فكرة الإيمان بمنافسة والتفوق على «الجنس الأبيض»، والتي منحت منتخب المغرب كسر العقدة، كما أرجع تفوق أسود أطلس إلى طبيعة نشأة اللاعبين في الأوساط الأوروبية، والتي سهلت نجاح البرنامج المحلي خاصة بما يعرف بـ أكاديمية محمد السادس.بينما يؤكد مجدي إبر اهيم أن الحل السحري لإشكالية التفوق الأوروبي نفسيًا يكمن في «فصل الخطوات» بحيث يركز المنتخب على كل مباراة كما لو كانت نهائي، ليتضمن إعداد نفسي يتزامن ويكمل الشق الخططي والبدني، ليتدخل الغندور منتقدًا فكرة الحديث الإعلامي عن مواجهة الأرجنتين قبل تجاوز عقبة أستراليا.ويعود إبراهيم لتوضيح أن رفع سقف طموح الجماهير بعد نتائج مرحلة المجموعات، سلاح ذو حدين، ويتوقف استثماره إيجابيا على قدرة الجهاز الفني على استبدال الضغوط بالتحفيز خاصة مع امتلاك المنتخب الحالي عدة عناصر تمتلك خبرة طويلة والمشاركة في منافسات كبرى خاصة محمد صلاح وعمر مرموش.أين المشروع؟يتفق طلبة مع الغندور على أن استمرار النتائج الإيجابية وضمان استدامة الإنجازات خاصة في كأس العالم، يتطلب مشروعًا حقيقيًا على مستوى المنتخبات والأندية.ويضيف طلبة: “النتائج الطيبة قد تكون إنجاز أو صدفة، يتوقف ذلك على مدى قدرة المسؤولين في البناء عليها، مشيرًا إلى أهمية إطلاق مشروع وطني يستهدف توسيع قاعدة الناشئين وتحسين الكوادر المعنية بالاختيار” مشيرًا إلى ضرورة إشراك المدارس في العملية الرياضية.فيما يعتبر الغندور، إعداد مشروع يستهدف الظهور المميز في نسختي مونديال 2030-2034، بتطوير منتخبات الشباب والناشئين ضمانة الانتقال من حلم المشاركة الجيدة إلى المنافسة على اللقب.ويتضامن إبراهيم مع الثنائي في ضرورة الإعداد النفسي المبكر للناشئين والشباب والذي يجنب اللاعبين الكثير من التحدياى خلال ظهورهم في المستوى الأول.ويختتم مجدي إبراهيم: “امتلاك حسام حسن مهارة التحفيز وشحن المعنويات إيجابيًا سهل كثيرا مهمة المنتخب ويمكنه تعويض التراجع الخططي والبدني، فالرغبة والتركيز يمكنهما تجاوز أفضلية المنافس”.

المصري اليوم