النصر يتعاقد مع الأسترالي “بوستيكوجلو” مدربًا للفريق لمدة موسمين

تعاقد نادي النصر مع المدرب الأسترالي ” أنج بوستيكوجلو ” لتولي مهام قيادة دفة الفريق الأول لكرة القدم ، بعقد يمتد لموسمين، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد .

وقال النصر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، “فصل جديد.. السيد أنج بوستيكوجلو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين”.

وجاء التعاقد مع بوستيكوجلو ( 59 ) عاما ، خلفا للمدرب البرتغالي خورخي جيسوس، الذي غادر منصبه بنهاية الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري السعودي.

ويملك المدرب الجديد خبرات تدريبية كبيرة وسجل حافل في الملاعب الأوروبية ، وعمل مع العديد من أندية مختلفة في القارات الثلاث محققا معها بطولات وإنجازات كبيرة .

جريدة المدينة