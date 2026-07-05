البرازيل والنرويج.. ماذا قدم المنتخبان فى كأس العالم قبل مواجهة الليلة؟

في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة، أصبح عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع لقاء مثير بين البرازيل والنرويج فى دور الـ16 من كأس العالم 2026، والتي تجمع المنتخبين في الحادية عشرة مساءً، على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في مباراة تحمل الكثير من الإثارة والتحديات لكلا المنتخبين.

البرازيل والنرويج

استهل منتخب البرازيل مشواره فى كأس العالم بالتعادل مع المغرب بهدف لكل منهما في أولى مباريات دور المجموعات، ثم فاز راقصو السامبا على هايتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز المنتخب البرازيلي بثلاثية على أسكتلندا فى الجولة الأخيرة ليتأهل لدور الـ 32 برصيد 7 نقاط، واصطدم البرازيل باليابان في أولى مواجهات الأدوار الإقصائية، والذي تجاوزه راقصو السامبا بالفوز بهدفين مقابل هدف ليتأهلوا لمواجهة النرويج.

أرقام النرويج في المونديال

أمام منتخب النرويج فاستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسروا في الجولة الأخيرة أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهلوا رفقة الديوك في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 32 فاز منتخب النرويج على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

عقدة البرازيل أمام النرويج

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية بسبب التاريخ الذي يصب في مصلحة النرويج، إذ لم يسبق للبرازيل أن حققت أي فوز عليها في أربع مواجهات سابقة، كان أولها في عام 1988، وتعادلت البرازيل مرتين وخسرت مرتين، بما في ذلك خسارة بنتيجة 2-1 في كأس العالم 1998، عندما سجل بيبيتو هدفًا لصالح البرازيل قبل أن يسجل توره أندريه فلو وكجيتيل ريكدال هدفين لصالح النرويج، وبين طموح السامبا في استعادة أمجادها ورغبة النرويج في مواصلة كتابة التاريخ، تبدو المباراة مرشحة لتكون واحدة من أقوى مواجهات الدور ثمن النهائي وأكثرها إثارة وندية

اليوم السابع