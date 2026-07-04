الهلال السعودي يلاحق كاسادو نجم برشلونة

يواصل نادي الهلال السعودي تحركاته فى سوق الانتقالات الصيفية، واضعًا لاعب وسط برشلونة مارك كاسادو على رأس أولوياته، فى ظل سعي النادي الكتالوني لإتمام صفقة بيع اللاعب خلال الأيام المقبلة.

الهلال يرغب في ضم كاسادو

وبحسب صحيفة “ماركا” الاسبانية، فإن إدارة برشلونة اتفقت مع اللاعب وممثليه قبل عدة أسابيع على أن الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية هو الخيار الأنسب، بعدما تراجع دوره مع الفريق في الموسم الماضي، وسط توقعات بانخفاض مشاركاته بشكل أكبر خلال الموسم المقبل مع اكتمال جاهزية كل من جافي ومارك برنال وعودتهما للمنافسة.

وكلف برشلونة وكيل أعمال اللاعب، البرتغالي خورخي مينديز، بالبحث عن عرض مناسب، حيث تلقى كاسادو عدة عروض من أندية مختلفة، إلا أن الهلال السعودي يُعد الأكثر جدية حتى الآن، بعدما قدم العرض الأقوى والأفضل من الناحية المالية.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة التي يقدمها النادي السعودي، فإن كاسادو لا يزال يدرس مستقبله بعناية، إذ يفضل تقييم الجوانب الرياضية قبل اتخاذ قراره النهائي، وإن كانت التقارير تشير إلى أنه أصبح أكثر انفتاحًا على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الأيام الأخيرة.

ولا يقتصر الاهتمام بكاسادو على الهلال، إذ يراقب نادي ميلان الإيطالي وضع اللاعب تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه، بينما تراجع اهتمام أتلتيكو مدريد، الذي كان قد أبدى رغبته سابقًا في ضم لاعب الوسط الشاب.

من جانبه، يطمح برشلونة إلى الحصول على نحو 30 مليون يورو من بيع كاسادو، تشمل قيمة الصفقة والمكافآت والمتغيرات، مع اعتقاد الإدارة الرياضية بأن العرض السعودي قد يمنح النادي أفضل عائد مالي.

ويسعى برشلونة لحسم مستقبل اللاعب خلال الأسبوع الجاري، قبل عودة الفريق إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، لتجنب انضمامه إلى المعسكر التحضيري في حال تقرر رحيله بشكل نهائي.

اليوم السابع