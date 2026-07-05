باراجواي ضد فرنسا.. مبابي يتفوق على البرازيل وإنجلترا تهديفياً فى كأس العالم

واصل الفرنسي كيليان مبابي كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم، بعدما قاد منتخب فرنسا للتأهل إلى الدور ربع النهائي من نسخة 2026، عقب الفوز الصعب على باراجواي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس السبت.

باراغواي ضد فرنسا

وجاء انتصار “الديوك” بعد مواجهة قوية اتسمت بالالتحامات البدنية والضغط الدفاعي من جانب باراجواي، بينما نجح المنتخب الفرنسي فى فرض سيطرته تدريجيًا حتى حسم اللقاء في الشوط الثاني.

ركلة جزاء تحسم التأهل وتُبرز بصمة مبابي

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى ربع النهائي، فى لقاء شهد توقفات متكررة وتأثرًا واضحًا بالطقس الحار، ما صعّب من إيقاع اللعب على الطرفين.

أرقام قياسية تاريخية في الأدوار الإقصائية

لم يكن هدف مبابي مجرد تأهل جديد لفرنسا، بل جاء ليعزز سجله التاريخي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، حيث رفع رصيده إلى 11 هدفًا منذ نسخة 2018.

وبهذا الرقم، يتفوق مبابي على منتخبات كبرى بأكملها في نفس الفترة، إذ سجلت البرازيل وإنجلترا 10 أهداف فقط في الأدوار الإقصائية، بينما أحرزت البرتغال 9 أهداف، واكتفت إسبانيا بـ4 أهداف، ليؤكد النجم الفرنسي تفوقه الفردي في أهم مراحل البطولة.

فرنسا تصطدم بالمغرب في قمة مرتقبة

وبهذا الفوز، حجز المنتخب الفرنسي مقعده في الدور ربع النهائي من المونديال، ليضرب موعدًا قويًا مع منتخب المغرب، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على كندا بثلاثية نظيفة، في مواجهة عربية-أوروبية منتظرة تحمل طابعًا خاصًا في البطولة.

اليوم السابع