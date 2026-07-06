مهند لاشين يعود للتشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام الأرجنتين فى كأس العالم

يعود مهند لاشين ، لاعب وسط منتخب مصر، للتشكيل الأساسى أمام الأرجنتين بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب عن مباراة أستراليا الأخيرة للفراعنة فى دور الـ32 بسبب حصوله على إنذارين في دور المجموعات.

من ناحية أخرى، قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إن تحقيق الفوز يمنح اللاعبين ثقة مستمرة، معربًا عن فخره الكبير بوصول الفراعنة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026.

أبو ريدة: نواجه الأرجنتين دون خوف

وقال أبو ريدة، فى تصريحات صحفية، “منتخب مصر سيواجه الأرجنتين دون أي رهبة أو خوف، وكان من المقرر مواجهتهم وديًا قبل انطلاق المونديال، لكن المواعيد لم تتوافق معنا ومعهم وقتها. وخوفنا الوحيد الآن يكمن فى ضيق الوقت وضغط المباريات، لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق والإصابات؛ لذا يركز الجهاز الفني حاليًا على عمليات الاستشفاء بشكل جيد”.

وأشار أبو ريدة إلى الأجواء داخل المعسكر قائلًا، “حسام حسن يتحدث دائمًا حاليًا على أساس أن الجميع عائلة واحدة في منتخب مصر، بداية من عمال غرفة الملابس وصولًا إلى أعضاء مجلس الإدارة، وهذه الروح المميزة لم نشهدها داخل المنتخب منذ فترة طويلة”.

ووجه هاني أبو ريدة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب برقية التهنئة التي أرسلها بعد تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ 16، مؤكدًا أن دعم سيادته القوي للرياضة المصرية طوال الفترة الماضية أثمر عن هذا الناتج الطبيعي والنجاح المستحق.

على صعيد متصل، وجه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعد تهنئته بالتأهل التاريخي للفراعنة في كأس العالم، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، في دور ال32 والتأهل إلى دور ال16 بالمونديال.

وأضاف حسن، عقب مباراة أستراليا، أنه شدد على اللاعبين بأن هدفنا جميعاً هو إسعاد جماهير مصر وجعلهم فخورين بمنتخبهم، متمنياً مواصلة الإنجازات في المونديال من أجل المصريين والعرب والأفارقة جميعاً.

وتابع العميد في تعقيبه على أحداث لقاء أستراليا: “الفرصة المؤكدة، التي أهدرها عمر مرموش في بداية الشوط الثاني أمام أستراليا، كادت تغير سير المباراة تماماً، خاصة أننا سيطرنا على ما يقرب من 90% في المباراة خلال الوقتين الأصلي والإضافي”.

وأوضح حسام حسن أنه تعامل مع اللاعبين نفسياً خلال تنفيذ ركلات الترجيح، من أجل إكسابهم الثقة في أنفسهم وهو ما تحقق، مشيراً إلى أن بكاءه مع توأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب كان رد فعل بعد ركلة الترجيح الأخيرة، التي سددها حسام عبدالمجيد.

وعن دور الجماهير فيما تحقق بالمونديال، فقد شدد المدير الفني للمنتخب الوطني على أنه يحتل مكانة بارزة مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، مهدياً هذا الفوز التاريخي للشعب المصري، الذي شعر بفرحته بعد نهاية مواجهة الأستراليين، وكذلك يهديه للأشقاء في فلسطين.

وأكمل العميد: “محمد صلاح مهم جداً بالنسبة لمنتخب مصر ووجوده يمثل إزعاجاً لأي منافس، موجهاً الشكر لإصراره على خوض المباراة”.

كما أشاد حسام حسن بالثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى اللذين ابتعدا عن قائمة المنتخب الوطني في كأس العالم بسبب الإصابة، متمنياً شفاءهما عاجلاً للعودة لصفوف الفراعنة.

حسام حسن يشيد بمحمد هانى

كما أثنى على محمد هاني، الظهير الأيمن للفراعنة، ووصفه بأنه من أفضل اللاعبين في النسخة الحالية للمونديال.

واختتم حسام حسن تصريحاته بأن المدرب الوطني أثبت جدارته خلال كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بداية هذا العام، وكذلك في كأس العالم 2026، مشدداً على أن مصر لديها كوادر رائعة في كل المجالات، ونحن جزء منها.

اليوم السابع