فيفا : لا عقوبات على حسام حسن بعد رفع علم فلسطين

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فى تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، أنه لا توجد أي نية لتوقيع عقوبات على المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن ، بعد احتفاله برفع علم فلسطين عقب مباراة مصر وأستراليا فى كأس العالم 2026.

وأوضح “فيفا” أن لوائحه تسمح برفع أعلام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحادًا، خلال منافسات البطولة، شريطة الالتزام بلوائح الملاعب وقواعد السلوك المعتمدة.

فيفا يحسم الجدل حول واقعة حسام حسن

وأضاف الاتحاد الدولي فى تصريحات للوكالة، “نرحب برفع علم فلسطين وأي دولة من الاتحادات الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك وفقًا للوائح الملاعب وقواعد السلوك”.

وجاء الجدل عقب احتفال حسام حسن برفع علم فلسطين داخل ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، إثر فوزه على أستراليا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ليحقق الفراعنة أول تأهل في تاريخهم إلى هذا الدور.

وكان حسن قد أهدى الفوز إلى الشعبين المصري والفلسطيني، وقال في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: “الشعب الفلسطيني سعيد بما يحققه منتخب مصر، قلبي معهم، أشكرهم جدًا، ربنا ينصرهم ويرحم شهداءهم، وأهدي لهم هذا الفوز بجانب الشعب المصري.”

اليوم السابع