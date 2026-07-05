محمد بن راشد يوجه رسالة خاصة لمصر بعد التأهل التاريخي في المونديال

وجه حاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، رسالة إلى المنتخب المصري لكرة القدم والشعب المصري بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ16 بكأس العالم 2026.وكتب بن راشد على حسابه بمنصة إكس مساء الجمعة: “ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بتأهل المنتخب المصري للدور الـ16 في كأس العالم.. فرحة العرب اليوم مصرية، أداء بطولي، وروح قتالية، ومباراة ممتعة للفراعنة”.وواصل قائلا: “كل التوفيق لجميع العرب.. كل الفرحة لشعوبنا العربية”.

ونجح منتخب “الفراعنة” في الوصول إلى الدور ثمن النهائي لمونديال 2026، بفوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي، والتعادل السلبي في الشوطين الإضافيين، على ملعب دالاس.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه التهنئة إلى منتخب بلاده بعد التأهل إلى دور الـ16، وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. لقد أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر”.

المصدر: RT