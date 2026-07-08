تفاصيل اجتماع محمد صلاح بلاعبي المنتخب بعد وداع كأس العالم 2026

أكدت شبكة بي ان سبورت أن محمد صلاح قائد منتخب مصر اجتمع بلاعبي المنتخب عقب الخسارة من الأرجنتين بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دور الـ 16 من كأس العالم 2026 .

وأكد التقرير أن محمد صلاح قام بالاجتماع مع لاعبي منتخب مصر في غرفة الملابس، حيث حرص على توجيه الشكر لهم والإشادة بأدائهم طوال البطولة، وقال للاعبين: أنا فخور بكم، لقد نجحتم في القتال حتى النهاية وأظهرتم الروح الحقيقية لـ مصر، تلك ليست النهاية، بل بداية شئ أعظم، وأضافت الشبكة أن محمد صلاح حرص على توجيه الشكر إلى الجماهير على دعمهم المتواصل طوال كأس العالم، كما حث محمد صلاح زملائه على التفاؤل بالمستقبل، مؤكدًا أن الخبرة التي تم اكتسابها خلال البطولة ستساعد مصر على مواصلة التطور فيما هو قادم من سنوات.

من ناحية أخرى، كشفـت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات أن احتمالات فوز منتخب الأرجنتين على نظيره المصري لم تتجاوز 0.6% خلال مواجهة المنتخبين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، قبل أن ينجح “التانجو” في تحقيق ريمونتادا مثيرة والفوز بنتيجة 3-2.

وأوضحت أوبتا أن نسبة فوز الأرجنتين بلغت 0.6% فقط عقب تسجيل المدافع كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 2-1، قبل أن يقود ليونيل ميسي منتخب بلاده للعودة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة تألقًا جديدًا لقائد الأرجنتين، الذي واصل كتابة التاريخ بعدما أصبح أكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ بدء تسجيل هذا الإحصاء عام 1966، رافعًا رصيده إلى 9 تمريرات حاسمة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا (8 تمريرات حاسمة).

كما انفرد ميسي بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، إثر تسجيله هدفًا وصناعة آخر أمام منتخب مصر، ليواصل قيادة حامل اللقب نحو المنافسة على الاحتفاظ بالكأس.

ورفع النجم الأرجنتيني أيضًا إجمالي مساهماته التهديفية في تاريخ مشاركاته بالمونديال إلى 21 مساهمة، ليواصل تعزيز مكانته بين أبرز أساطير البطولة عبر تاريخها.

اليوم السابع