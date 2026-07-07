لما جبريل: ليه بنصغر نفسنا؟.. رايحين نكسب الأرجنتين مش نتصور مع ميسي

انتقدت الإعلامية لما جبريل طريقة التقليل من نجومية المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين، والخوف من مقابلة نجم الأرجنتين العالمي ميسي.

وقالت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة إم بي سي مصر،: “الناس بتسأل حمزة عبد الكريم، وبيقولوا له عمرك حلمت أنك هتقابل ميسي، قالهم إحنا بنلاعب الأرجنتين مش ميسي”.

وتابعت لما جبريل: “كنا بنقول ده من 10 سنين لكن دلوقت الموضوع اختلف الناس بتحط صورة ميسي وصلاح!.. ليه بنصغر نفسنا وبنحسسهم رايحين نتفرج مش نلعب؟؟ المفروض يكون عندنا أمل اننا قادرين وهنكسب”.

يذكر أن الإعلامية لما جبريل تقدم فقرة متخصصة في التريندات ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “إم بي سي مصر”، أسبوعيًا يومي الأحد والإثنين، وتتناول من خلالها ما يحدث على السوشيال ميديا، طوال الأسبوع وكيف يتفاعل معها الجمهور.

صدى البلد