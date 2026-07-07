توفيق عكاشة يثير غضبا بسبب هجومه على حسام حسن بعد رفعه علم فلسطين.. والمصريون: دا بيمثلنا

شن الإعلامي المصري توفيق عكاشة، هجوما على المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، بعد رفعه علم فلسطين داخل الملعب بعد الفوز على أستراليا بدور الـ32 لكأس العالم 2026.وجاء هجوم عكاشة، رغم الاحتفاء الواسع الذي قوبلت به مبادرة حسام حسن بين المصريين، وإهدائه الفوز للشعب الفلسطيني الذي انتشرت فيديوهات له وهو يؤازر منتخب الفراعنة في كأس العالم.

وكتب عكاشة، على حسابه بمنصة “فيسبوك” اليوم السبت: “حسام حسن أخطأ أكبر خطأ في حق مصر، يا حسام بك علم مصر أغلى من نفسك عليك ولا يرفع غيره في المحافل الدولية، ولا حضرتك هتعمل فيها أبو تريكه”.

وواصل: “افهموها بقى، فلسطين عندها شعب يدافع عنها وبعدين هما 30 فصيل وكلهم عكس بعض عندما يتحدوا نقف معهم، خليك في كرة القدم أفضل علشان أنت متعرفش مين وزير الثقافة في مصر اسمه إيه”.

وأثارت تدوينة عكاشة، تفاعلا، ورد أحد المعلقين: “فلسطين يا دكتور قضية كل عربي ومسلم، والعلم الفلسطيني الرسمي هو علم واحد ورفع حسام لهذا العلم زاده مكانة وقيمة عندنا نحن المصريين وعند العرب كافة”.

فيما كتب آخر: “قضيه فلسطين قضية كل العرب والمسلمين وأولهم مصر العظيمة”.

وأضافت معلقة أخرى: “فعلا عندك حق مافيش أغلى علينا من مصرنا، بس فيه حاجات لما بتتعمل بتزود رصيد مصر وبتعلي من شأنها، حاجات مش أي حد يفهمها ويقدرها، مصر هواها فلسطيني، ستظل فلسطين وشعبها والقضية في دمنا حتى يحدث الله أمرا كان مفعولا، ومافيش أفضل من المناسبة دي والحدث ده والعالم كله بيتفرج علينا عشان نبرز اهتمامنا بإخواننا وقضيتهم”.

في المقابل نشر المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، صورة لحسام حسن حاملا علمي مصر وفلسطين، وعلق قائلا: “الراجل ده بيمثلني وهو شايل علم مصر وبجواره علم فلسطين، تحيا مصر وتحيا فلسطين”.

وكان حسام حسن، قد صرح لقناة “بي إن سبورتس” عقب الفوز على أستراليا أمس والتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم: “أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم: اللهم ارحم شهداءنا منكم”.

وأضاف: “قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأنا أشكرهم من كل قلبي لأنهم فرحين جدا من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم”، وتابع حسن: “أهدي هذا الفوز إلى الشعب المصري، وإلى الشعب الفلسطيني الطيب الكريم”.

المصدر: RT