منتخب مصر يعادل رقم الكاميرون الصامد منذ 36 عاما فى المونديال

حققت الكرة المصرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على مستوى القارة السمراء، بعد النجاح الهجومي الكبير لمنتخب مصر في زيارة شباك المنتخبات اللاتينية خلال الأدوار الإقصائية.

ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، لينتهى مشواره المشرف في البطولة التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونجح الفراعنة في أن يصبحوا ثاني دولة أفريقية في تاريخ كأس العالم تنجح في تسجيل هدفين ضد فريق ينتمي إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في مرحلة خروج المغلوب من المونديال، ليتجاوز المنتخب القيمة الفنية والخططية الدفاعية المعروفة عن مدارس السامبا والتانجو.

ويأتي هذا الإنجاز الرقمي الاستثنائي ليعيد إلى الأذهان أمجاد القارة الأفريقية في القرن الماضي، حيث عادل المنتخب المصري الرقم التاريخي المسجل باسم منتخب الكاميرون، والذي كان الدولة الأفريقية الوحيدة التي حققت هذا الأمر خلال مباراتها الشهيرة ضد كولومبيا في نسخة إيطاليا عام 1990.

وظل هذا الرقم صامداً ومستعصياً على جميع منتخبات القارة السمراء لقرابة الـ 36 عاماً، قبل أن يأتي الجيل الحالي للفراعنة ويدون اسمه بحروف من ذهب في السجلات العالمية للبطولة.

حكم مباراة مصر والأرجنتين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أسندت إدارة لقاء منتخبي مصر والأرجنتين تحكيميًا، للحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير، ويعاونه كل من: الفرنسى سيريل موجنير (مساعد أول) ومهدى رحمونى (مساعد ثان) والنرويجى اسبن اسكاس (حكم رابع) والنرويجي النرويجى إيزاك باشفيكن (حكم مساعد احتياطي).

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

اليوم السابع