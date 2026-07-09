منتخب المغرب يتلقى نبأ سارا عشية مواجهة فرنسا المرتقبة في المونديال

واصل المنتخب المغربي تحضيراته للمواجهة المصيرية التي ستجمعه بنظيره الفرنسي الخميس، لحساب دور الثمانية من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.ودخل “أسود الأطلس” المراحل النهائية من الإعداد بحصة تدريبية خاضوها تحت قيادة المدير الفني محمد وهبي وسط أجواء ممطرة، وشهد المران الأنباء السارة التي انتظرها الشارع الرياضي المغربي، حيث التحق المدافع المحوري شادي رياض بالتدريبات الجماعية بعد 20 دقيقة من انطلاقها، معلنا جاهزيته ودعمه للخط الخلفي.

وجاءت عودة رياض لتدعم خيارات المدرب بعد غيابه الاضطراري بسبب الإصابة عن مواجهة كندا السابقة في دور الـ16، وهو ما شكل دفعة معنوية وفنية هائلة للمنتخب نظرا للمستوى الرفيع الذي قدمه اللاعب في اللقاءات الماضية.

ويحمل المنتخب المغربي في هذه المواجهة التاريخية آمال الكرتين العربية والإفريقية باعتباره الممثل الوحيد المتبقي في المونديال، وذلك عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 إثر خسارته المثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3 الثلاثاء.

يذكر أن المتأهل من هذه القمة بين المغرب وفرنسا، سيحجز مقعده في المربع الذهبي للمونديال ليلتقي بالفائز من موقعة إسبانيا وبلجيكا.

المصدر: RT