خرجوا برأس مرفوعة.. مصطفى الأغا يشيد بالمنتخب المصري أمام الارجنتين

اثار مقطع فيديو نشره الإعلامي الكبير مصطفى الأغا علي صفتحة الرسمية بموقع انستجرام تفاعلاً كبيراً وسيلا من الاشادات الجماهيرية بعد تعليقه المؤثر علي مسيرة منتخب مصر أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم لعام 2026

وأكد الأغا بأسلوبه الراقي المعهود آن الجمهور العربي شعر بالفخر والاعتزاز بالأداء البطولي لاسيما في مباراتهم الأخيرة ضد منتخب الارجنتين والتي انتهت بخسارة مشرفة بنتيجة 2: 3

وتناول الإعلامي مصطفى الآغا التواجد المصري في المونديال بروح من الدعابة الإيجابية والثناء مشيراً إلى خفة دم وحلاوة روح المشجع المصري التي اضفت بهجة خاصة علي البطولة بالتوازي مع الإنجاز التاريخي للكرة العربية المتمثل في مواصلة منتخب المغرب الشقيق لمسيرته نحو ربع النهائي.

وحث مصطفى الآغا الجماهير العربية عبر رسالة مؤثرة علي تبني ثقافة الوفرة والابتعاد عن الأحقاد والدعم والمساندة لكل إنجاز عربي يتحقق في المحافل الدولية كونه يمثل ارتقاء حضارياً ورياضيا للأمة بأكملها

ولاقي المنشور تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين عبروا عن امتنانهم لموقفه الداعم الكبير دائما لرياضة المصرية.

بوابة روز اليوسف