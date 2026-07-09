بيراميدز يفاوض سيراميكا من أجل ضم مهاجم الأهلى السابق

فتح نادي بيراميدز خط مفاوضات مع سيراميكا من أجل التعاقد مع المهاجم مروان عثمان، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وعاد مروان عثمان إلى سيراميكا عقب انتهاء فترة إعارته مع الأهلي، بعدما قرر النادي الأحمر عدم تفعيل بند الشراء النهائي، ليعود اللاعب إلى ناديه الأصلي ويدخل ضمن حسابات الجهاز الفني قبل أن يتلقى اهتمامًا من بيراميدز.

ويأتي تحرك بيراميدز لتعزيز خط الهجوم بعد رحيل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بانتهاء عقده، حيث تبحث إدارة النادي عن بديل قادر على قيادة الخط الأمامي خلال الموسم المقبل، ويعد مروان عثمان أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات.

ومن جانب آخر، منحت إدارة سيراميكا المدير الفني علي ماهر الصلاحية الكاملة لحسم مستقبل المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي، سواء بالإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق أو الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بعد تلقي لاكاي عرضًا رسميًا من أهلي طرابلس الليبي للتعاقد معه بشكل نهائي، في ظل اهتمام النادي الليبي بالحصول على خدمات اللاعب، بينما فضلت إدارة سيراميكا ترك القرار النهائي للجهاز الفني نظرًا لأهمية اللاعب داخل الفريق

اليوم السابع