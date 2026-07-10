بزيادة 100 بالمئة.. كم يبلغ راتب حسام حسن في عقده الجديد مع منتخب مصر؟

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن تفاصيل الراتب الجديد للمدير الفني لمنتخب “الفراعنة” حسام حسن، وذلك عقب قرار تجديد عقده لفترة إضافية.وقد أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة، أمس الأربعاء عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع التوأم حسام حسن (المدير الفني للمنتخب الوطني الأول) وإبراهيم حسن (مدير المنتخب).

وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا على استكمال المشروع الفني للمنتخب البناء، وتثمينا للطفرة التي شهدها الفراعنة مؤخرا.

وأفادت تقارير إعلامية مصرية بأن العقد الجديد يتضمن قفزة مالية ضخمة لراتب حسام حسن بنسبة زيادة تصل إلى 100 بالمئة مقارنة بعقده السابق، حيث سيحصل على راتب شهري لا يقل عن مليوني جنيه مصري (ما يعادل حوالي 40 ألف دولار) تقديرا لنتائجه الملموسة.

وأشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري يدرس وضع بند يسمح بفسخ التعاقد تلقائيا دون شروط جزائية في حال فشل المنتخب في التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة أو نهائيات كأس العالم خلال مدة العقد.

ويتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر منذ أوائل فبراير 2024، وقاد منتخب بلاده للتأهل لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026 بدون هزيمة.

وفي كأس الأمم، حصل المنتخب المصري على المركز الرابع بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نيجيريا في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

أما في مونديال 2026، فقد ودع الفراعنة البطولة بخسارة درامية أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3 الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ16.

روسيا اليوم