فيفا يقرر عدم معاقبة الأرجنتين بعد أزمة أغنية مالفيناس عقب مواجهة مصر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لن يوقع أي عقوبات على منتخب الأرجنتين، بعد الجدل الذي أثير حول احتفالات اللاعبين عقب الفوز على منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وكان لاعبو المنتخب الأرجنتيني قد احتفلوا داخل غرفة الملابس عقب التأهل إلى دور الثمانية بترديد أغنية تضمنت إشارة إلى جزر مالفيناس، وهي القضية محل النزاع التاريخي بين الأرجنتين وبريطانيا.

احتفالات الأرجنتين بعد الفوز على مصر تثير الجدل

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره المصري بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتلانتا ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال. وعقب اللقاء، نشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مقاطع فيديو من احتفالات اللاعبين، وظهر خلالها ترديد أغنية “الأولاد”، التي تحتوي على عبارة تشير إلى مالفيناس، وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا.

ديلي ميل: لا تحقيقات أو عقوبات ضد التانجو

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن فيفا لن يفتح تحقيقًا رسميًا فى الواقعة، كما لن يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق المنتخب الأرجنتيني، رغم وجود لوائح تمنع الرسائل والهتافات ذات الطابع السياسي خلال منافسات كأس العالم.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لم يصدر تعليقًا رسميًا حول الواقعة، لكن مصادر الصحيفة أكدت عدم وجود نية لفرض أي عقوبات.

جدل بسبب مواقف سابقة لفيفا

وأثار القرار حالة من التساؤلات، خاصة مع تشديد فيفا فى مناسبات سابقة على منع أي رموز أو رسائل سياسية داخل الملاعب، ورفضه لبعض الشعارات أو الأعلام التى تحمل دلالات مرتبطة بصراعات سياسية أو تاريخية.

كما أشار التقرير إلى أن الجدل يزداد في ظل إمكانية مواجهة الأرجنتين لمنتخب إنجلترا في الأدوار المقبلة حال تأهل الطرفين، ما قد يعيد فتح ملف الخلاف التاريخي حول جزر مالفيناس.

أغنية شهيرة ارتبطت بتتويج الأرجنتين في 2022

وتعد أغنية “الأولاد” من أشهر الأغاني التي رافقت المنتخب الأرجنتيني خلال مشواره نحو الفوز بكأس العالم 2022، قبل تعديل بعض كلماتها فى النسخة الحالية، مع استمرار الإشارة إلى قضية مالفيناس.

اليوم السابع