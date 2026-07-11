قبل موقعة الديوك.. إسبانيا تتسلح بتاريخ قوي فى نصف نهائيات البطولات الكبرى

حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب فرنسا ، بعدما نجح في تخطي عقبة بلجيكا بالفوز بنتيجة 2-1، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب إسبانيا المواجهة المقبلة مدعومًا بتاريخ مميز في الأدوار نصف النهائية، حيث يمتلك سجلًا قويًا خلال مشاركاته الرسمي

هزيمتان فقط خلال 12 مواجهة نصف نهائية

وتشير الأرقام إلى أن المنتخب الإسباني خسر مباراتين فقط من أصل 12 مباراة خاضها في الدور نصف النهائي بمختلف البطولات الرسمية عبر تاريخه، ما يعكس قدرته على التعامل مع المواعيد الكبرى.

وكانت أولى الهزائم أمام منتخب الولايات المتحدة في بطولة كأس القارات عام 2009، قبل أن يتلقى الخسارة الثانية أمام إيطاليا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، التي أقيمت مبارياتها عام 2021.

مواجهة جديدة أمام فرنسا فى الطريق إلى النهائي

ويأمل منتخب إسبانيا مواصلة نتائجه المميزة عندما يلتقي فرنسا، في اختبار قوي يجمع بين اثنين من أبرز منتخبات العالم خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى كتيبة لويس دي لا فوينتي إلى استعادة ذكريات الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2010، عندما توجت باللقب للمرة الأولى في تاريخها، بينما يبحث المنتخب الفرنسي عن مواصلة مشواره نحو لقب عالمي جديد.

صدام مرتقب بين قوتين أوروبيتين

وتحمل مواجهة إسبانيا وفرنسا الكثير من الندية، في ظل امتلاك المنتخبين عناصر مميزة وخبرة كبيرة في البطولات الكبرى، لتصبح المباراة واحدة من أبرز مواجهات الدور نصف النهائي في مونديال 2026.

اليوم السابع