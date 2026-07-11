توروب يقترب من العودة للتدريب بعد رحيله عن الأهلي

اقترب ييس توروب، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، من العودة إلى العمل الفني من جديد، بعدما ارتبط اسمه بتولي قيادة فريق جينك البلجيكي، في ظل التغييرات التي يشهدها الجهاز الفني للنادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

رحيل هاين يفتح الباب أمام خليفة جديد

وجاء ترشيح توروب عقب إعلان نادي بيرنلي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع نيكي هاين، المدير الفني السابق لجينك، لقيادة الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”، بعد هبوطه من الدوري الممتاز.

رحيل هاين المفاجئ دفع إدارة جينك إلى بدء البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

جينك يستعيد خيارًا يعرفه جيدًا

ووفقًا لما أوردته صحيفة “نيوزبلاد” البلجيكية، فإن ييس توروب يعد من أبرز الأسماء المطروحة لتولي المسؤولية، مستفيدًا من معرفته السابقة بالنادي، بعدما سبق له تدريب جينك في عام 2020.

وخاض المدرب الدنماركي آنذاك خمس مباريات في الدوري البلجيكي، حقق خلالها نتائج إيجابية بحصد 11 نقطة من أصل 15 ممكنة، قبل أن يغادر لتولي تدريب كوبنهاجن الدنماركي.

إدارة النادي تفاجأت بالرحيل

وفي أول تعليق على مغادرة نيكي هاين، أبدى مسؤولو جينك استغرابهم من القرار، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا رحيله قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم، مع التشديد في الوقت ذاته على ثقتهم في قدرة النادي على تجاوز المرحلة الحالية واختيار المدرب المناسب.

توروب يبحث عن محطة جديدة

وكان توروب قد أنهى مؤخرًا مشواره مع النادي الأهلي بعد اتفاق الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي، ليصبح متاحًا لتولي أي مهمة تدريبية جديدة.

ويمتلك المدرب الدنماركي خبرات أوروبية متنوعة، بعدما تولى تدريب أوجسبورج الألماني، إلى جانب تجاربه مع كوبنهاجن وجينت، وهو ما يجعله أحد أبرز المرشحين لخلافة هاين في قيادة جينك خلال الموسم المقبل.

اليوم السابع