بعد اشتباكات مع مشجعين مصريين.. الشرطة الليبية تحلق رؤوس مشجعي الأرجنتين

ألقت السلطات الليبية القبض على مجموعة من مشجعي منتخب الأرجنتين عقب مشاجرات اندلعت فى مدينة أجدابيا بعد مباراة مصر ضد الأرجنتين فى ثمن نهائى كأس العالم 2026، إثر تحول الاحتفالات بتأهل الأرجنتين إلى المرحلة التالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم الجارية إلى أعمال عنف، وفق تقارير صحفية وبيان لمديرية أمن أجدابيا، فيما أكدت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.وذكرت تقارير نشرتها صحيفة «ليبيان أوبزرفر»، أن مشجعى الأرجنتين خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بتأهل منتخب التانجو إلى الدور التالى من البطولة وخروج منتخب مصر من المنافسة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهات.وقال مسؤولون فى إنفاذ القانون إن الاحتفالات تصاعدت إلى اشتباكات بعدما دخل مشجعو الأرجنتين فى مواجهات مع مجموعة من المشجعين المصريين فى المنطقة، ما استدعى تدخل قوات الأمن.وبحسب التقارير، تدخلت قوات الأمن لتفريق الحشود، مشيرة إلى أن الأحداث تسببت فى تعطيل حركة المرور ووقوع انتهاكات للنظام العام.وفى تطور أثار جدلاً واسعاً، قالت الشرطة إنها قامت بحلق رؤوس بعض المؤيدين المحتجزين عقب اعتقالهم، وقالت السلطات إن هذا الإجراء جاء رداً على تورط المجموعة المزعومة فى اضطرابات عامة وما وصفه المسؤولون بـ«استعراضات استفزازية» موجهة إلى المؤيدين المصريين.

وقالت مديرية أمن أجدابيا، فى بيان، إن عملية الضبط جاءت عقب ورود معلومات بشأن الواقعة، إلى جانب المتابعة الميدانية التى نفذتها الجهات الأمنية، مؤكدة أنه جرى التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المتورطين.

وأضافت المديرية أن العناصر الأمنية نقلت المضبوطين إلى مقر القسم المختص، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة وفق التشريعات النافذة، إلى جانب تنفيذ التدابير الإدارية المعتمدة المتعلقة بالواقعة.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا استمرار جهودها فى متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على النظام العام خلال التجمعات والمناسبات التى تشهد حضوراً جماهيرياً.

المصري اليوم