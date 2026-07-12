اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب وطني لمنتخب مصر الأولمبي

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبوريدة، على تعيين مدرب وطنى لقيادة منتخب مصر الأولمبى المرحلة المقبلة، لاسيما بعد النجاحات التي حققها التوأم حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب الأول.

واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبوريدة، على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر يبدأ مشوار التصفيات أكتوبر المقبل

ويبدأ المنتخب الأولمبي مشواره فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التي يتأهل منها البطل والوصيف إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 في شهر أكتوبر المقبل.

وحصل منتخب مصر الأولمبى علي المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 عندما كان البرازيلى روجيريو ميكالى مدربا للفراعنة.

اليوم السابع