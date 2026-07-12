مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، لتترقب جماهير كرة القدم حول العالم مواجهتين من العيار الثقيل، تجمعان بين أربعة من كبار المنتخبات الطامحة لبلوغ المباراة النهائية.

مواجهات نصف نهائي مونديال 2026

وتشهد البطولة مواجهة أوروبية خالصة تجمع بين إسبانيا وفرنسا، في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا، بينما يصطدم منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، بنظيره الإنجليزي في قمة مرتقبة. .

وجاءت مباريات نصف النهائي على النحو التالي:

فرنسا × إسبانيا – الثلاثاء 14 يوليو – 10 مساء

إنجلترا × الأرجنتين – الأربعاء 15 يوليو – 10 مساء

وتأهل المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي بعدما أطاح ببلجيكا، فيما واصل المنتخب الفرنسي مشواره بإقصاء المغرب. وعلى الجانب الآخر، حجزت إنجلترا مقعدها في نصف النهائي بعد فوز مثير على النرويج، بينما بلغت الأرجنتين الدور ذاته عقب تخطي سويسرا.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى هاتين المواجهتين، اللتين ستحددان طرفي المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو، في نسخة استثنائية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

اليوم السابع