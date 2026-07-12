«بالإبرة والخيط».. اعتقال يابانية غضبت فأغلقت فم رفيقتها فى السكن بـ«طريقة غريبة»

ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة، أقدمت على خياطة شفتى رفيقتها فى السكن وإغلاقهما، وذلك وفقًا لتقارير متعددة نُقلت عن مركز شرطة «كوجا» التابع لشرطة محافظة «إيباراكي».

وتشير التقارير -نقلاً عن وكالة أنباء «كيودو» وصحيفة «إندبندنت» والشرطة المحلية- إلى أن ماساى ساكوراى، التى تبلغ من العمر 49 عامًا، قامت بخياطة شفتى رفيقتها البالغة 42 عامًا، باستخدام إبرة وخيط فى 29 من شهر يونيو الماضى.

وذكرت وسائل الإعلام أن الرفيقة -التى لم يُكشف عن اسمها- تمكنت من مغادرة المنزل فى اليوم التالى عند الساعة 1:30 ظهرًا (بالتوقيت المحلي) أثناء غياب المشتبه بها، إذ أفادت صحيفتا «جابان توداي» و«آسيا نيوز نتورك» بأنها كانت ترتدى كمامة بيضاء وهرعت إلى متجر قريب وهى تحمل ورقة كُتب عليها «الرجاء مساعدتي»، إذ لم تكن قادرة على الكلام.

وكشفت التقارير أن الضحية أخبرت الشرطة بأن خوفها من ساكوراى حال دون مغادرتها المكان فى وقت أبكر، موضحةً: «كنت خائفة منها، ولذا لم أتمكن من الهرب على الفور».

ودفع ذلك أحد الموظفين إلى الاتصال بالشرطة التى ألقت القبض على «ساكوراي» للاشتباه فى ارتكابها جريمة اعتداء.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة اليابانية (NHK) أن المرأة المصابة أبلغت الشرطة قائلة: «غضبت المشتبه بها بسبب مشكلة ما، وقامت بخياطة شفتي».

وأوضحت التقارير عن أصدقاء المتهمة، أن الضحية المزعومة كانت تعيش مع ساكوراى منذ حوالى شهر أبريل 2025، إذ أن الأخيرة كانت تسمح للأشخاص الذين هربوا من منازلهم بالإقامة فى منزلها، وتعتنى بفتيات ليس لديهن مكان يذهبن إليه بعد التواصل مع ذويهن.

كما كانت تساعد من يقمن معها فى المنزل على العثور على وظائف.

المصري اليوم