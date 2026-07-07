«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة كيبلات «نفط الكويت» تقدّر بـ 420 ألف دينار

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (مواطنين ومقيمين من جنسيات عربية وآسيوية) تورطوا في سرقة 400 طن من كيبلات المارين العائدة لشركة نفط الكويت في منطقة الأحمدي.

‏وقالت الوزارة في بيان لها ان التحريات أسفرت عن كشف الأسلوب الإجرامي للمتهمين، حيث استغل أحد المتهمين طبيعة عمله في الشركة وقام بطمس الأرقام التسلسلية للكيبلات وإعداد مستندات مزورة لإخراجها، فيما انتحل أحد المتهمين صفة مهندس لتسويق المسروقات، بينما تولى أحد المتهمين شراء الكيبلات وإعادة بيعها في سكراب أمغرة، مستخدما مستندات مزورة في محاولة لتضليل الجهات الأمنية، مشيرة إلى انه وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم، تم ضبط المتهمين، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مبالغ مالية ومقتنيات من متحصلات الجريمة، حيث عثر بحوزة أحد المتهمين على مبلغ 37 ألف دينار، ومصوغات ذهبية، ومركبة تم شراؤها من عائدات بيع الكيبلات المسروقة، فيما عثر بحوزة أحد المتهمين على مبلغ 26.210 آلاف دينار، بالإضافة إلى مبلغ ألف دولار أميركي.

‏وذكرت انه تم التحفظ على الكيبلات المسروقة التي تقدر قيمتها بنحو 420 ألف دينار بالتنسيق مع شركة نفط الكويت، كما تم تحريز الختم المستخدم في التزوير.

‏وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، كما أعلنت الوزارة عن استمرار جهود الأجهزة الأمنية في رصد وتتبع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وتطبيق القانون على الجميع.

الأنباء الكويتية