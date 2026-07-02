(التجارة السعودية) تُشهر بالمواطن ماجد ابن عبدالله ثابت القحطاني ، و(ياو قوانهوا -صيني الجنسية) لارتكابهما جريمة التستر

شهرت وزارة التجارة بـ ماجد عبدالله ابن ثابت القحطاني هوية وطنية منتهيةبـ (4750XXXXXX) ، و ياو قوانهوا (صيني الجنسية) ، إقامة منتهية بـ (1928XXXXXX) ، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الإنارة.

وضبطت الوزارة أدلة مادية تثبت تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم بتمكينه من إدارة المنشأة بشكل كامل والتصرف فيها، بالإضافة إلى وجود حركة مالية في حساب الوافد لا تتناسب مع دخله.

ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي، المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه بمخالفة نظام مكافحة التستر، وتغريمهما (100 ألف) ريال، ونشر ملخص الحكم على نفقة المدعى عليهما.تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات تبعية تترتب على ارتكاب جريمة التستر، وتشمل حل المنشأة محل الجريمة، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.

جريدة المدينة