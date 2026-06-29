أول قرار لأشرف حكيمي بعد تأييد إحالته إلى المحاكمة في فرنسا

اتخذ النجم المغربي أشرف حكيمي المحترف في صفوف باريس سان جيرمان، أول إجراء قانوني له بعد تأييد إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

وصرحت فاني بولين، محامية حكيمي، لوكالة “رويترز” بأن موكلها سيستأنف القرار الذي يؤيد إحالته للمحاكمة بتهمة اغتصاب أمام محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، مؤكدة عزمه مواصلة الدفاع عن براءته حتى الوصول إلى الحقيقة.

وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أيدت في 19 من الشهر الجاري قرار قاضي التحقيقات بإحالة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب امرأة في عام 2023، وذلك بعد رفضها الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع.

ولم يحدد حتى الآن موعد للمحاكمة.

وينفي حكيمي هذه التهمة جملة وتفصيلا منذ بداية الإجراءات القانونية، مؤكدا براءته منها.

يشار إلى أن قائد المنتخب المغربي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، حيث يستعد “أسود الأطلس” لخوض مباراة قوية أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

روسيا اليوم