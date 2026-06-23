مصري يوجه استغاثة عاجلة بعد خداعه ليلة زفافه من العروس

انتشر فيديو لشاب مصري يدعى عمر بسيوني روى فيه تعرضه لعملية “نصب مُحكمة ليلة عقد قرانه”، موجها استغاثة عاجلة إلى وزارة الداخلية والجهات القضائية لإنصافه.

وبدأ العريس حديثه بنبرة حزينة ومكسورة تلخص حجم الصدمة التي عاشها في ليلة العمر، قائلاً: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. أنا عريس اتغدر بيه وانكسر فرحتي واتنصب عليا يوم كتب كتابي”.

وفجّر الشاب مفاجأة صادمة حول كواليس ما دار أثناء توقيع العقود، مشيراً إلى أنه شعر بالريبة وسأل المأذون مراراً وتكراراً عن طبيعة الأوراق والمستندات التي يوقع عليها، إلا أن المأذون كان يتهرب من الإجابة بلهجة غامضة ومثيرة للشك، قائلاً له: “امضي.. أنت بتمضي على عمرك وعلى موتك”.

وأوضح بسيوني أنه لم يكتشف الخديعة إلا في اليوم التالي، وذلك عندما كان يراجع مقاطع الفيديو التي التقطت لتوثيق الفرح؛ حيث صُدم باكتشافه أنه تم التلاعب به ودفعه للتوقيع على “قائمة منقولات زوجية على بياض” دون علمه أو علم والده.

واتهم العريس المأذون الشرعي بالتعمد والتواطؤ لإخفاء ورقة “القائمة” خلف حقيبة كانت موضوعة على الطاولة، بالتنسيق مع مصور الحفل لضمان عدم ظهور الورقة في كادر الكاميرا أو لفت الانتباه إليها. كما أكد بسيوني أن والد العروس والعروس نفسها كانوا على دراية كاملة بالمخطط وبكل ما يحدث خلف ظهره، مما دفع بالقضية إلى ساحات الرأي العام وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين.

المصدر: القاهرة24 + روسيا اليوم