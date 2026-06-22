مصر.. ظهور شخصية جديدة في واقعة بائعة الشاي التي هزت مصر

في تطور جديد ومفاجئ لقضية دهس الفتاة هدير شعبان، المعروفة بـ”بائعة الشاي” والتي لقيت حتفها، ظهرت شخصية جديدة في مسار التحقيقات، وهي مالكة عربة الشاي التي حررت محضرا شرطيا جديدا.وتتعلق القضية بدهس طفلين كانا يقودان سيارة في منطقة حدائق الأهرام لبائعة الشاي وزميلتها اللتين كانتا تعملان على عربة شاي في أحد الشوارع، وأخذ الحادث منحى شعبيا بعد تداول فيديو يوثق الحادث، وتظهر فيه الفتاة التي كانت تقود السيارة وصديقها في حالة لا مبالاة أمام جثمان الضحية وإخراج لسانها للسيدة التي صورت الفيديو.

وقالت سيدة تدعى كريمة علاء الديب، إنها صاحبة عربة الشاي التي كانت تعمل عليها الفتاتان اللتان لقيت إحداهما مصرعها وأصيبت الأخرى، مؤكدة أنها حررت محضرا جديدا ولن تتنازل عن حق الضحايا.

وأكدت أن هدير كانت تعمل معها لكسب رزقها، وأنها علمت بالواقعة عبر مكالمة هاتفية أبلغتها أن الفتاة تعرضت لحادث دهس، مشددة على ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضاء، قائلة: “حق هدير مش هيضيع وإحنا واثقين في القانون”.

ظهور صاحبة عربة الشاي كطرف جديد في القضية يعزز مسار التحقيقات، إذ أكدت أنها لن تتنازل عن حق هدير، وأنها ستواصل الإجراءات القانونية حتى النهاية، فيما تواصل النيابة العامة والجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، في قضية باتت رمزا لمعاناة البسطاء وسعيهم وراء لقمة العيش.

وتحولت القضية إلى ملف اجتماعي وقانوني معقد، يعكس أبعادا إنسانية عميقة، وسط مطالب بفتح ملف قيادة الصغار وتهاون المجتمع أمام هذه الظاهرة وتمكين القصر من قيادة السيارات ما يتسبب في حوادث مميتة.

وقالت النيابة العامة في بيان أمس، إنها قررت حبس 3 متهمين على ذمة التحقيقات في القضية، موضحة أنها انتقلت فورا إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وفحصت كاميرات المراقبة المحيطة، كما استمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة و5 شهود عيان.

وأكد الشهود بحسب البيان، أن الفتاة القاصر كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال التحقيقات، رغم أنه كان قد ذكر أمام الشرطة في البداية أنه هو من كان يقود السيارة.

التحقيقات كشفت أيضا أن والد المتهم الأول سمح له باستخدام السيارة رغم علمه بعدم امتلاكه رخصة قيادة، وهو ما ساهم في وقوع الحادث؛ وبناء على ذلك، وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها التسبب في القتل والإصابة، وإتلاف عربة الشاي، وقيادة مركبة دون ترخيص، إضافة إلى تمكين فتاة قاصر من القيادة، وتعريض طفل للخطر.

وأمرت النيابة بحبس الشاب المتهم وصديقته القاصر ووالده احتياطيا، فيما تستكمل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.

المصدر: القاهرة 24 + روسيا اليوم