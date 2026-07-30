إخلاء سبيل لاعب الأهلي في اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وعقد زواج عرفي

أمرت نيابة التجمع، بإخلاء سبيل أشرف داري لاعب النادي الأهلي في قضية استيلائه على مشغولات ذهبية وعقد زواج عرفي.

أصدر المغربي أشرف داري مدافع الأهلي المعار الي نادي كالمار السويدي بيانًا إعلاميًا، للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود شائعات حول “زواج” مزعوم من إحدى السيدات.

وأكد أشرف داري عبر حسابه علي”إنستجرام”أنه كلف أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، بالتحدث باسمه أمام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإجراء التصريحات الصحفية، وتمثيله قانونيًا أمام أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم في أي شأن يتعلق به.

وشدّد البيان على أن المحامي المذكور هو الممثل القانوني الوحيد المخول بالحديث باسم اللاعب أو اتخاذ أي إجراءات رسمية تتعلق به، في إطار الرد على ما يتم تداوله من أخبار أو شائعات.

ويأتي هذا البيان في محاولة لوضع حد للتكهنات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وخاض المدافع المغربي أشرف داري تجربة احترافية في الدوري السويدي مع نادي كالمار على سبيل الإعارة، حيث اعتبرها محطة بارزة في مشواره الكروي، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف النادي الأهلي بعد نهاية فترة الإعارة.

صدى البلد