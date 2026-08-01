مقتل المتسلقة العمانية نظيرة الحارثي في انهيار ثلجي بباكستان

أعلنت وكالة الأنباء العمانية عن مقتل المتسلقة العمانية نظيرة بنت أحمد الحارثي إثر انهيار ثلجي في قمة “برود بيك” بسلسلة جبال قراقرم الباكستانية.

ويأتي ذلك بعد العثور على جثمانها أسفل موقع الانهيار، بحسب تأكيد السلطات الباكستانية والشركة المنظمة للرحلة.

وكان عشرة أشخاص قد فقدوا في الحادث، بينهم المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا الذي قاد الرحلة، إضافة إلى متسلقين من جنسيات نيبالية وباكستانية وأمريكية وصينية، وفق ما أعلن نادي تسلق الجبال الباكستاني مساء الخميس، مشيرا إلى انقطاع الاتصال بالفريق منذ وقوع الانهيار.

وأوضح النادي أن جهود الإنقاذ مستمرة لتوفير الدعم الجوي ووسائل الإنقاذ المتاحة في أقرب وقت، مع مراعاة الظروف الجوية.

يُذكر أن نيرمال بورجا، المرشد السياحي الشهير، حقق أرقاما قياسية، منها تسلق جميع قمم العالم الأربع عشرة التي تزيد عن 8000 متر في ستة أشهر وستة أيام عام 2019، وقاد عام 2021 أول عملية تسلق شتوية لقمة “كاي 2” مع فريق من تسعة متسلقين نيباليين.

واليوم، كانت رحلتها الأخيرة، رحمها الله رحمةً واسعة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. pic.twitter.com/55Z4yBpDGT — البرهان للإعلام (@Al_BurhanMedia) July 31, 2026

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + روسيا اليوم