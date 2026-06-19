رسائل نصية تكشف تفاصيل ابتزاز مهندس لموظفة في شركة عقارية

كشفت تحقيقات الجهات المختصة، أن الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة للمساعدات الفنية لواقعة تتعلق بموظفة مبيعات تعمل بإحدى شركات العقارات، أسفر عن تلقي الشاهدة الثانية لعدد من الرسائل النصية عبر هاتفها المحمول، تضمنت عبارات تهديد واضحة، إلى جانب مطالب موجهة إلى المجني عليها.

وأوضحت التحريات أن الرسائل محل الفحص تضمنت تهديدات ذات طابع مباشر، وهو ما تم إثباته من خلال مراجعة البيانات الفنية الخاصة بالهاتف محل الواقعة، في إطار استكمال التحقيقات في القضية.كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، التي أجراها رائد شرطة بالقسم المختص، أن المتهم تمكن من اختراق الحساب الشخصي للمجني عليها عبر تطبيق “تيك توك”، والاستيلاء على صور ومقاطع فيديو خاصة بها تظهر فيها عارية وشبه عارية.وأكدت التحريات أن المتهم استغل تلك المواد في ابتزاز المجني عليها، حيث أرسل لها ولشاهدة أخرى رسائل نصية عبر تطبيق “واتس آب” من حساب مرتبط برقم هاتفه المحمول، تضمنت تهديدات بنشر الصور والمقاطع الخاصة بها.وأضافت التحريات أن المتهم طالب المجني عليها بإرسال صور عارية إضافية، إلى جانب دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، مقابل حذف الصور ومقاطع الفيديو وعدم نشرها أو تداولها.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تعرض موظفة مبيعات بإحدى شركات العقارات، تبلغ من العمر 20 عامًا، لواقعة ابتزاز وتهديد عبر تطبيق “واتس آب”، بعدما أرسل لها المتهم عدة رسائل نصية تضمنت تهديدات بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة تظهر فيها عارية وشبه عارية.وأفادت المجني عليها في أقوالها بأن المتهم أرسل الرسائل إلى حسابها الشخصي وحساب إحدى الشاهدات، مهددًا بإفشاء ونشر الصور والمقاطع المصورة بين معارفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا حصوله عليها عقب اختراق حسابها على تطبيق “تيك توك”.

وأض

صدى البلد