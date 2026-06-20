رغم سجنه وتضرّر فنانين.. «سمكري البني آدمين» يعلن عودته لـ«الطقطقة» ويثير جدلا جديدًا

أعادت عودة يوسف خيرى عبد الرحيم يوسف، المعروف إعلاميًا بـ«سمكرى البنى آدمين»، إلى الواجهة مجددًا الجدل حول مخاطر ممارسة الأنشطة الطبية دون ترخيص، خاصة بعد إعلانه افتتاح مركز جديد لتقويم العمود الفقرى والعلاج الحركى فى منطقة شبرا.

وجاءت هذه الخطوة لتثير تحذيرات واسعة من نقابة العلاج الطبيعى، التى أكدت في بيان رسمي، أن ممارساته سبق أن كانت محل أحكام قضائية وإجراءات قانونية داخل مصر وخارجها، محذرة المواطنين من التعامل معه لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات صحية خطيرة.

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى من التعامل مع «سمكرى البنى آدمين»، بعد إعلانه استئناف نشاطه الطبى غير المرخص من خلال افتتاح مركز جديد بمنطقة شبرا، رغم صدور حكم سابق ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات فى القضية رقم 39323 لسنة 2021.

وأوضحت النقابة، فى بلاغ رسمى موجه إلى وزيرى الصحة والعمل ومدير أمن القاهرة، أن المذكور بدأ الترويج لافتتاح مركز جديد للعلاج بتقنيات الكيروبراكتيك تحت اسم «عالم الطقطقة» بمنطقة كورنيش النيل فى شبرا، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.

وأشارت إلى أن التلاعب بفقرات العمود الفقرى أو ما يُعرف بـ«الطقطقة» على يد غير المتخصصين قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل فى بعض الحالات إلى الشلل الرباعى أو الوفاة.

وأكدت النقابة أن «سمكرى البنى آدمين» يستند إلى كارنيه مزاولة حرفة بمسمى «مدلك حمام» صادر عن مديرية العمل بالقاهرة، ويستخدمه كغطاء لاستقبال المرضى وممارسة أنشطة علاجية، معتبرة أن ذلك يمثل بابًا خلفيًا لانتحال صفة الممارسين الصحيين.

وشددت على أن استقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية يتطلبان تراخيص رسمية صادرة من وزارة الصحة والنقابة العامة للعلاج الطبيعى.وطالبت النقابة باتخاذ إجراءات حاسمة لإغلاق ما وصفته بـ«الثغرات» التى تسمح بمثل هذه الممارسات، من خلال إلغاء اللجنة المهنية للتأهيل الحركى، وإلغاء المسميات الحرفية المرتبطة بهذا المجال، مثل «مدلك حمام»، ومنع إصدار أى تراخيص شخصية أو مكانية فى هذا التخصص عبر اللجان المهنية العمالية التابعة لوزارة العمل، حمايةً للمواطنين من ممارسات الدخلاء ومنتحلى الصفة.

بداية أزمة سمكرى البنى آدمين

تعود أزمة «سمكرى البنى آدمين» إلى سنوات سابقة، إذ تم فى عام 2022 إغلاق وتشميع مركزه فى مصر، كما ألقت هيئة الصحة فى دبى القبض عليه بعد ضبطه متلبسًا بممارسة نشاط طبى دون ترخيص والإعلان عن خدماته عبر مواقع التواصل الاجتماعى.وأوضح فارس المازمى، مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية فى هيئة الصحة بدبى آنذاك، أن الهيئة تحركت بناءً على معلومات موثوقة أفادت بقيام شخص بممارسة مهنة طبية دون تصريح رسمى، وبالتنسيق مع شرطة دبى، تم إعداد كمين له داخل أحد الفنادق بعد حجز موعد مسبق، حيث تم ضبطه أثناء مزاولة النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

قضية سمكري البني ادمين

كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعى فى مصر قد أصدرت فى سبتمبر 2021 تحذيرًا رسميًا من التعامل معه، بسبب انتحاله صفة أخصائى علاج طبيعى، كما شاركت إدارة مباحث الأموال العامة فى غلق وتشميع مركزه، فيما أصدرت النقابة العامة للأطباء تحذيرًا مماثلًا.

كما أبدى عدد من الشخصيات العامة تضررهم من «سمكرى البنى آدمين»، من بينهم الفنانين منة فضالي وأمير كراراة وحمو بيكا والمطربة ساندي، التي قالت إنها تعرضت لإصابة خطيرة كادت تؤدى إلى شلل رباعى بعد خضوعها لجلسة علاج لديه، نتيجة ملامسة أحد الغضاريف للنخاع الشوكى.

كان «سمكرى البنى آدمين» اكتسب شهرته خلال السنوات الماضية بعد تردد عدد من الفنانين والمشاهير عليه، واشتهر بأسلوبه فى تقويم العمود الفقرى يدويًا، وهى الممارسات التى ظلت محل جدل واسع بين المختصين والجهات الرقابية.

المصري اليوم