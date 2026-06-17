فضيحة مدوية في مستشفى مصري.. طبيبة تكشف ممارسات صادمة في قسم النساء

أثارت طبيبة مصرية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها شهادة مطولة تحدثت فيها عن وقائع وصفتها بـ”الصادمة” قالت إنها شهدتها خلال فترة تدريبها كطبيبة امتياز.

وتضمنت رواية الطبيبة المصرية التي تدعى أمنية سويدان والتي نشرتها على حسابها على “فيسبوك” سلسلة من الاتهامات المتعلقة بطريقة التعامل مع بعض المريضات داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي في الإسكندرية، مشيرة إلى أنها عايشت خلال فترة تدريب استمرت شهرين مواقف تركت لديها “صدمة نفسية عميقة”، بحسب تعبيرها.

وادعت سويدان أنها شهدت تجاوزات مهنية وأخلاقية بحق بعض السيدات أثناء تلقيهن الرعاية الطبية، كما تحدثت عن وقائع قالت إنها تضمنت إساءة معاملة لفظية ونفسية لمريضات داخل غرف الولادة، إضافة إلى ما وصفته بتجاهل احتياجات طبية عاجلة لبعض الحالات.

كما زعمت الطبيبة أن بعض الحالات التي تعرضت لعنف أو اعتداءات جنسية لم تحظ وفق روايتها، بالرعاية الطبية المطلوبة بالسرعة اللازمة، مشيرة إلى أن بعض المواقف التي شاهدتها دفعتها إلى التدخل بنفسها لتقديم المساعدة الطبية للمريضات.

وأثارت الشهادة المتداولة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بفتح تحقيق رسمي في الوقائع التي تحدثت عنها الطبيبة، فيما دعا آخرون إلى الاستماع لجميع الأطراف المعنية والتحقق من صحة الاتهامات قبل إصدار أي أحكام.

وفي المقابل شدد متابعون على أهمية تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات التعليمية، وضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية اللائقة، مع توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

ويعد مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية أحد أكبر المستشفيات التعليمية المتخصصة في طب النساء والتوليد وصحة الأطفال في مصر ويتبع جامعة الإسكندرية، ويستقبل آلاف الحالات سنويا من مختلف المحافظات.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المنظومة الصحية في مصر نقاشات متكررة حول أوضاع بعض المستشفيات الحكومية والتعليمية، خاصة فيما يتعلق بكثافة أعداد المرضى وضغوط العمل ونقص الكوادر في بعض التخصصات، وهي عوامل يقول متخصصون إنها قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية إذا لم تتم معالجتها بصورة مستمرة.

المصدر: RT