الإمارات.. حريق في الطوابق العليا من أبراج الإمارات المالية في دبي

قالت وسائل إعلام إماراتية فجر الخميس، بأن حريقا اندلع في الطوابق العليا من أبراج الإمارات المالية في دبي ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

وذكرت صحيفة “خليج تايمز” أن شهود عيان أفادوا برؤية سحب من الدخان تتصاعد من البرج، كما شوهدت ألسنة اللهب البرتقالية تندلع من الطوابق العليا للمبنى.

ووفق المصدر ذاته، وصلت السلطات إلى الموقع في غضون دقائق وتواجدت عدة سيارات شرطة، وتم إغلاق الشارع المؤدي إلى المبنى.

وأشار الموقع إلى أنه تم منع حركة المرور والمشاة من الوصول إلى المنطقة كجزء من تدابير السلامة المتعددة التي تتخذها السلطات.

وأوضحت الصحيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد.

وأكد المكتب الإعلامي أن عمليات الإطفاء والتبريد استكملت وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات.

المصدر: RT + “خليج تايمز”